Tutte le reazioni dal mondo della F1 e i messaggi ad Hamilton dopo la morte di Roscoe

Roscoe, un bulldog inglese di 12 anni, è scomparso la scorsa notte a causa di una polmonite. L'annuncio è stato condiviso da Lewis Hamilton sui suoi social.

Il fedele compagno si era guadagnato il cuore di molti all'interno del paddock, diventando un amico amatissimo dalle squadre di Formula 1. Anche su Twitter sono arrivate numerose espressioni di cordoglio, tra cui quella di Red Bull Racing.

Hamilton ha vissuto un momento di profondo dolore, costretto a dare l'addio al suo grande amico. Solo pochi giorni fa, a Roscoe era stata diagnosticata una polmonite che rapidamente si era complicata con gravi problemi respiratori. Dopo essere stato trasferito all'ospedale, il cuore del cane si è fermato: nonostante gli sforzi dei medici per ripristinarlo, Roscoe è caduto in coma, costringendo Hamilton, con grande tristezza, a prendere la dolorosa decisione di porre fine alle sue sofferenze, come raccontato sul suo Instagram.

Roscoe ha portato un sorriso nel paddock di F1

La perdita di Roscoe ha profondamente commosso il mondo della Formula 1. L'account ufficiale della serie ha reso omaggio al campione condividendo una foto di Hamilton con il suo fedele compagno sul circuito e accompagnandola con le parole: "Riposa in pace, Roscoe. Hamilton era unico a modo suo". In un ulteriore messaggio è stato ricordato come "il caro Roscoe portasse gioia nel paddock e scaldasse il cuore dei fan di tutto il mondo. I nostri pensieri sono con Lewis in questo momento difficile. Riposa in pace, da cucciolo fino a Dogue."

Red Bull Racing reagisce con tempestività alla scomparsa di Roscoe

Le squadre McLaren e Red Bull Racing non hanno perso tempo nell'esprimere la loro solidarietà. Pochi minuti dopo che Hamilton aveva annunciato la triste notizia, i messaggi di sostegno hanno invaso i social media. Red Bull ha twittato: "Le nostre condoglianze, Lewis", mentre McLaren ha dichiarato: "I nostri pensieri sono con te, Lewis. Roscoe è stato una vera stella nel paddock e ci mancherà", con il sostegno anche di Williams, Alpine e della FIA.

Ferrari, l'ultimo a esprimere il proprio cordoglio

Curiosamente, Ferrari è stata l'ultima squadra a unirsi agli omaggi. Il team di Hamilton ha condiviso diverse foto del pilota insieme al suo bulldog, accompagnate dal messaggio: "Per sempre parte del paddock. Riposa in pace, Roscoe."

Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right ✨



Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.



Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Sorry for your loss, Lewis 💙 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 29, 2025

Our thoughts are with you, Lewis. Roscoe was a star of the paddock and will be missed 🧡 — McLaren (@McLarenF1) September 29, 2025

So sorry for your loss, Lewis. We’ll miss seeing Roscoe around the paddock 💔 https://t.co/Xvn4nSvISd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 29, 2025

All of our thoughts are with you Lewis. So sorry for your loss 💙 https://t.co/lldURU2HKn — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 29, 2025

The FIA family is deeply saddened to learn of the passing of Roscoe. Our thoughts are with you Lewis. — FIA (@fia) September 29, 2025

Forever part of the paddock ❤️ Rest easy, Roscoe 🐾 pic.twitter.com/ncdmANZ9JI — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 29, 2025

