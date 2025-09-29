Hamilton condivide una notizia scioccante e triste: "Roscoe è morto".
Lewis Hamilton ha annunciato con grande tristezza la scomparsa del suo amato compagno a quattro zampe, Roscoe.
Il cane, ricoverato in ospedale in coma da ormai qualche tempo e senza prospettive di miglioramento, ha costretto il pilota britannico a dover compiere la scelta più dolorosa della sua vita: procedere con l’eutanasia.
Il momento è stato estremamente straziante per Hamilton, che si è visto costretto a salutare il suo fedele amico. Pochi giorni fa, il bulldog inglese aveva contratto una grave polmonite che ne aveva compromesso la respirazione, tanto da necessitare di ulteriori accertamenti in ospedale.
Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, il cuore di Roscoe si è fermato nuovamente, precipitando in uno stato di coma dal quale non si sarebbe mai ripreso. Di fronte a questa situazione insopportabile, Hamilton ha preso la decisione più difficile.
Hamilton saluta Roscoe
"Dopo quattro giorni in cui è stato sottoposto ad assistenza respiratoria e ha combattuto con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Lui ha lottato fino all’ultimo istante. Mi sento profondamente grato e onorato per aver condiviso la mia vita con un’anima così straordinaria, un vero angelo e un amico sincero. Avere Roscoe accanto è stata la scelta migliore che abbia mai fatto e custodirò per sempre ogni attimo trascorso insieme", ha dichiarato Hamilton su Instagram.
Hamilton ha poi aggiunto: "Sebbene in passato abbia già dovuto affrontare la perdita di Coco, non avevo mai dovuto decidere di porre fine alla vita del mio cane, pur sapendo che anche mia madre e molti amici hanno vissuto momenti simili. È una delle esperienze più dolorose che si possano affrontare e sento una profonda empatia per chi ha perso un animale domestico caro. Nonostante il dolore, avere Roscoe nella mia vita è stato uno dei più grandi doni che il destino mi ha offerto: amare intensamente e ricevere lo stesso amore in cambio."
Hamilton ringrazia i suoi fan per il supporto
Il pluricampione del mondo, visibilmente scosso, ha concluso ringraziando tutti per l’affetto dimostrato: "Grazie a tutti per l’amore e il sostegno che avete offerto a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale percepire e vedere tanto affetto. Roscoe è venuto a mancare tra le mie braccia nella notte di domenica 28 settembre."
