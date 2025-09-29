L'allievo di Checo potrebbe unirsi ad Hamilton in Ferrari
Il pilota francese Isack Hadjar, che ha beneficiato della protezione di Checo Pérez durante il suo periodo alla Red Bull e ora brilla con i Racing Bulls, sta attirando l’attenzione come possibile futuro compagno di squadra di Lewis Hamilton in Ferrari.
Il debutto nella stagione di Formula 1 si è rivelato particolarmente impressionante: il franco-algerino si distingue per la sicurezza in pista e, grazie all’esperienza maturata nel programma di formazione della Red Bull – che lo ha portato ad approdare ai Racing Bulls nel 2025 – ha rapidamente scalato la classifica, attualmente occupando il nono posto e superando il compagno Liam Lawson, tanto da essere indicato come probabile successore di Yuki Tsunoda in Red Bull Racing a partire dal 2026.
Hadjar considererebbe un onore correre al fianco di Hamilton
Sebbene molti pronostichino un futuro in Red Bull Racing per Hadjar, il giovane pilota nutre ancora una grande ammirazione per Lewis Hamilton, ora alla guida della scuderia Ferrari. Non sarebbe forse il sogno segreto di Hadjar ritrovarsi in pista insieme al britannico? "Sarebbe un onore, ma sfortunatamente le circostanze – tempistiche, contratti e il termine della mia carriera – rendono tutto ciò impraticabile", ha dichiarato il pilota in un’intervista su YouTube con Bilel Jkitou. Inoltre, mentre Hadjar è agli inizi della carriera e punta ad entrare in una squadra d’élite rompendo i legami attuali, Hamilton continua a scommettere su Ferrari nella speranza di conquistare un altro titolo mondiale prima del ritiro, rendendo improbabile una futura coincidenza in pista.
Hadjar si concentra nel superare se stesso, al di là della carriera e del denaro
Per Hadjar, l’obiettivo va ben oltre l’accumulo di titoli o premi in denaro. "Tutto l’impegno e l’energia che investiamo oggi non sono solo strumenti per costruirci una carriera o per guadagnare denaro," afferma il giovane pilota. "Sono qui per dimostrare a me stesso di poter essere il migliore del mondo. Questa è, senza dubbio, l’unica ragione per cui sono in questo sport." Vincere campionati è un risultato importante, ma ciò che conta veramente per lui è lasciare un segno indelebile, dimostrando che nessuno è riuscito a superarlo nella sua specialità. Con questa mentalità, il 21enne conclude affermando che il vero successo sarà poter dichiarare, al termine della carriera, di essere stato insuperabile in pista.
