Il sogno Ferrari di Hamilton si trasforma in un INCUBO

Ferrari ha ricevuto il consiglio di concentrare tutte le risorse sulla vettura del 2026 e di abbandonare la stagione in corso, dal momento che restano solo sette gare.

L'arrivo di Lewis Hamilton quest'anno aveva suscitato grandi aspettative, poiché il campione mirava a superare Michael Schumacher nei titoli e a riportare il team alla gloria degli anni 2000.

Nonostante la scuderia abbia registrato un buon rendimento nella seconda metà della stagione scorsa, prospettando un 2025 competitivo in vista dell'arrivo di Hamilton, la realtà si è rivelata ben diversa: in 17 gare il britannico non è ancora riuscito a conquistare un podio, mentre McLaren sembra destinata a portarsi a casa il titolo costruttori con sei gare di anticipo.

Il passaggio di Hamilton in Ferrari si è rivelato un disastro finora

Il commentatore di F1 Carlo Vanzini avverte che il futuro dell'illustre scuderia italiana appare incerto e che potrebbe essere arrivato il momento di concentrare ogni sforzo sulla vettura per la prossima stagione. In un'intervista a Sky Italia ha dichiarato:

"La situazione in Ferrari è particolarmente complessa. Dovremmo già pensare esclusivamente al 2026? Le simulazioni del ritmo di gara a Bahrain suggeriscono che sarebbe opportuno puntare al prossimo anno, dato il divario prestazionale con McLaren".

"Hanno apportato cambiamenti significativi alla monoposto, ma senza ottenere i risultati sperati. Se fossi un tifoso, mi preoccuperei, perché non si intravede una luce in fondo al tunnel, nonostante le nuove regolamentazioni possano dar vita a un nuovo ciclo. Al momento, Ferrari non è in quella posizione."

Questo quadro incerto rappresenta una brutta notizia per Hamilton, il cui futuro in F1 appare sempre più limitato, specialmente dopo aver compiuto 40 anni a gennaio.

