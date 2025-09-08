F1 Oggi: Ecco come si presenta la classifica piloti e campionato costruttori dopo il GP d'Italia
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 8 settembre 2025 in Formula 1.
Fred Vasseur ha elogiato Lewis Hamilton per la straordinaria prestazione al Gran Premio d’Italia, evidenziando come il campione sia riuscito a ritrovare il ritmo dopo una difficile serie di risultati deludenti. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton è stato oggetto di scherno sui social media, dopo aver posto una domanda a un robot di intelligenza artificiale su X, a pochi giorni dal Gran Premio d'Italia. LEGGI DI PIÙ
Fred Vasseur ha dichiarato che Lewis Hamilton è tornato al massimo delle sue capacità dopo aver mostrato un’ottima performance a Monza. LEGGI DI PIÙLEGGI DI PIÙ
La sfida dei Ferrari ha prodotto risultati misti. La squadra ha faticato a esprimere appieno il proprio potenziale in pista, con Lewis Hamilton che ha chiuso al sesto posto e Charles Leclerc al quarto, una prestazione che pur essendo solida non ha saputo soddisfare le elevate aspettative dei tifosi. LEGGI DI PIÙ
La Ferrari ha dimostrato una notevole determinazione rimanendo in gara, sfruttando al meglio la disattenzione dei piloti Mercedes grazie alle azioni tempestive di Hamilton ed Antonelli. LEGGI DI PIÙ
