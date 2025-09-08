È tutto? La Ferrari festeggia il risultato di Hamilton a Monza
Fred Vasseur ha dichiarato che Lewis Hamilton è tornato al massimo delle sue capacità dopo aver mostrato un’ottima performance a Monza.
Il Gran Premio d’Italia, seconda gara casalinga per la Ferrari sul suolo italiano, aveva fatto venire grandi aspettative in vista di un possibile podio. Nonostante le difficoltà conseguenti a una penalità subita in apertura, Hamilton ha saputo riscattarsi dimostrando il suo valore, confermando che il suo talento resta intatto e che è in grado di ribaltare anche le situazioni più complicate.
Il commissario Vasseur ha enfatizzato la straordinaria rimonta del pilota, sottolineando: "Ha saputo recuperare nonostante la penalità, partendo dalla metà della griglia e regalando un primo stint di alta qualità."
Inoltre, il responsabile della Scuderia Ferrari ha spiegato che, nonostante il tentativo di ottenere un vantaggio strategico sui pneumatici nei giri finali contro Russell, il degrado di gomme è stato troppo contenuto per garantire il beneficio sperato, evidenziando così l’importanza di una gestione tattica impeccabile durante la gara.
Come si è concluso il Gran Premio d'Italia 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Óscar Piastri
- 4. Charles Leclerc
- 5. George Russell
- 6. Lewis Hamilton
- 7. Alexander Albon
- 8. Gabriel Bortoleto
- 9. Andrea Kimi Antonelli
- 10. Isack Hadjar
- 11. Carlos Sainz
- 12. Oliver Bearman
- 13. Yuki Tsunoda
- 14. Liam Lawson
- 15. Esteban Ocon
- 16. Pierre Gasly
- 17. Franco Colapinto
- 18. Lance Stroll
- 19. Fernando Alonso
- 20. Nico Hülkenberg
