È tutto? La Ferrari festeggia il risultato di Hamilton a Monza

Fred Vasseur ha dichiarato che Lewis Hamilton è tornato al massimo delle sue capacità dopo aver mostrato un’ottima performance a Monza.

Il Gran Premio d’Italia, seconda gara casalinga per la Ferrari sul suolo italiano, aveva fatto venire grandi aspettative in vista di un possibile podio. Nonostante le difficoltà conseguenti a una penalità subita in apertura, Hamilton ha saputo riscattarsi dimostrando il suo valore, confermando che il suo talento resta intatto e che è in grado di ribaltare anche le situazioni più complicate.

Il commissario Vasseur ha enfatizzato la straordinaria rimonta del pilota, sottolineando: "Ha saputo recuperare nonostante la penalità, partendo dalla metà della griglia e regalando un primo stint di alta qualità."

Inoltre, il responsabile della Scuderia Ferrari ha spiegato che, nonostante il tentativo di ottenere un vantaggio strategico sui pneumatici nei giri finali contro Russell, il degrado di gomme è stato troppo contenuto per garantire il beneficio sperato, evidenziando così l’importanza di una gestione tattica impeccabile durante la gara.

Come si è concluso il Gran Premio d'Italia 2025?

