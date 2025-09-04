Hanno rivelato un fattore determinante nel perché Lewis Hamilton supererà Max Verstappen nella stagione 2025 di Formula 1.

Hamilton sta disputando una stagione che, a tratti, sembra destinata all'oblio, e stanno emergendo dubbi crescenti sul suo futuro in Formula 1. Tuttavia, Jacques Villeneuve ha escluso la possibilità che il sette volte campione del mondo ritiri il casco a fine anno e ha spiegato chiaramente le ragioni della sua posizione.

"Questo non è il momento di pensare al ritiro. L'anno prossimo avremo una macchina, un motore e un pacchetto completamente nuovi, qualcosa che tutti aspettiamo con ansia. Ingaggiare Lewis è stato un vero affare per la squadra.

"Solo con lui, hanno migliorato la loro reputazione senza grandi costi. Rimane l'unica vera star mondiale. Non si vogliono ripetere stagioni così difficili, perché questo influisce sul valore della squadra nel tempo.

"Questo è solo il suo primo anno in queste condizioni. Con le nuove regole del prossimo anno, ci sarà un certo margine di manovra, ma anche maggiori richieste. L'anno prossimo, dovrà davvero fare la differenza", ha dichiarato al podcast SkySportsF1.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

