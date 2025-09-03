Lewis Hamilton è stato paragonato a Michael Jordan dal team principal della Mercedes, Toto Wolff.

Il direttore del team tedesco ha parlato a Motorsport dei commenti del sette volte campione del mondo prima della pausa estiva, in cui Lewis sosteneva che la Ferrari avrebbe potuto cambiare il pilota e non la vettura.

A proposito della questione, Wolff ha dichiarato: "Ho pensato che fosse sbagliato dirlo, e gliel'ho detto quella sera stessa e il giorno dopo. Perché è ancora il più grande di tutti i tempi.

"Quello che gli ho detto è stato: Hai mai sentito Michael Jordan dire di sé stesso che è inutile e che il giocatore deve essere cambiato? No... Ho pensato che fosse un brutto momento per dirlo, perché semplicemente non è vero.

"Se si ritira, sarà comunque il migliore. Si ritirerà e nessuno saprà mai che alla fine era alla Ferrari. Chi pensa all'era di Schumacher e della Mercedes? Non è rilevante per la carriera di Schumacher", hanno affermato.

Quanto guadagna Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

