Si dice che Sergio Pérez abbia dominato Lewis Hamilton nel suo primo anno con la Red Bull Racing.

Antonio Pérez, il padre del pilota della Cadillac, ha dichiarato quanto segue riguardo al figlio durante un evento pubblico: "La Red Bull aveva bisogno che 'Checo' Pérez diventasse campione del mondo al suo primo anno.

"Gli hanno dato una macchina fantastica e aveva alle spalle un otto volte campione del mondo, Lewis Hamilton. Checo ha trascorso quattro anni alla Red Bull. Per quanti anni è stato campione della Red Bull? Tutti e quattro.

"Speriamo che i prossimi quattro continuino [a essere campioni] senza 'Checo'. Ha fatto diventare Verstappen campione del mondo. Se a 'Checo' Pérez fosse stata data la Formula 1 che gli avevano dato il primo anno, l'anno scorso, 'Checo' sarebbe diventato campione del mondo di F1", ha detto a VictoryMediaMX.

Correlato: UFFICIALE: la dichiarazione di Lewis Hamilton sul futuro della Ferrari!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!