UFFICIALE: la dichiarazione di Lewis Hamilton sul futuro della Ferrari!

Lewis Hamilton vuole cancellare in fretta il ricordo del weekend del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort e ha rilasciato una dichiarazione sul futuro della Ferrari.

Il pilota britannico è uscito di pista, così come il suo compagno di squadra Charles Leclerc, impedendogli di conquistare punti per il secondo weekend consecutivo. Dopo il risultato di Zandvoort, Hamilton si è aperto sui social media: "Un risultato come quello di oggi è difficile da accettare, ma ci sono aspetti positivi su cui concentrarsi per andare avanti.

"Abbiamo migliorato il nostro approccio e le modifiche implementate segnano chiari progressi. Sebbene non siamo ancora dove vogliamo essere, sono pienamente fiducioso che siamo sulla strada giusta.

"Alla mia straordinaria squadra: darò il massimo per recuperare i punti persi e la mia determinazione a lottare per noi non vacillerà. Ora ci prepariamo per Monza, dove ci aspettano i nostri appassionati tifosi. Non vedo l'ora di vedervi lì!" ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

