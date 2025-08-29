La MISSIONE IMPOSSIBILE che Lewis Hamilton RICHIEDE alla Ferrari

Lewis Hamilton ha condiviso la sfida impossibile che ha lanciato alla Ferrari per il resto del weekend del Gran Premio d'Olanda.

Il sette volte campione del mondo ha parlato con i media a Zandvoort e ha commentato le scarse prestazioni mostrate durante le prove libere del venerdì: "Non è stata la giornata peggiore. Penso che stessimo facendo progressi. Ovviamente, siamo piuttosto indietro in P1, molto più indietro del solito.

"Il primo giro è stato abbastanza buono per recuperare terreno, ma da lì in poi è stato un po' complicato. Abbiamo fatto qualche progresso durante la pausa pranzo, quindi penso che stiamo facendo progressi, ma abbiamo ancora molto da fare, quindi dovremo lavorare durante la notte. Credo che prima del mio testacoda fossi un decimo più avanti, e poi ho un altro decimo e mezzo all'ultima curva, quindi devo migliorare un po'.

"Quindi dobbiamo lavorare sull'assetto, quindi penso che, per quanto riguarda il ritmo, per qualche ragione, dove siamo, non so come faremo a trovare otto decimi. Non lo so davvero, ma sono sicuro che faremo del nostro meglio", ha osservato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

