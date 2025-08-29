George Russell definisce "sciocchezze" le parole di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha scatenato un'enorme polemica in Ungheria dopo i suoi commenti autocritici sulla sua prestazione, e le sue dichiarazioni continuano a far discutere a Zandvoort. George Russell ha definito le parole del suo ex compagno di squadra "sciocchezze".

Sebbene Hamilton sia noto per le sue reazioni emotive dopo le sessioni, quel fine settimana, davanti alle telecamere di Sky Sports, ha espresso senza mezzi termini la sua frustrazione. Ha spiegato di sentirsi sempre in colpa: "Sono inutile, totalmente inutile. La macchina è in pole", e ha persino suggerito che la squadra dovrebbe prendere in considerazione l'idea di cambiare pilota.

Queste dichiarazioni hanno suscitato scalpore durante la pausa estiva e continuano a essere ampiamente discusse a Zandvoort. Nei Paesi Bassi, a Russell è stato chiesto cosa pensasse dei commenti del suo ex compagno di squadra: "Certo, quando dice cose del genere, dice sciocchezze.

"Secondo me, è ancora il più grande pilota di tutti i tempi", ha detto a GPFans. Secondo Russell, dopo aver lasciato la pista e dopo meno di dieci minuti dall'inizio della sua intervista con i media, è normale lasciarsi trasportare dalle emozioni di una brutta giornata, in contrasto con le gioie di una buona.

Ha ricordato che Hamilton ha vinto una gara sprint in Cina all'inizio di quest'anno, dimostrando di possedere ancora un grande talento. Ha anche sottolineato che la Formula 1 è uno sport molto impegnativo, pur riconoscendo che Charles è un pilota eccezionale.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

