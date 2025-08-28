È stato confermato che Lewis Hamilton sta commettendo un terribile errore nella sua prima stagione con la Ferrari in F1.

L'ex pilota Ralf Schumacher ha dichiarato quanto segue in un commento pubblicato da Crash.net: "Sono d'accordo con quanto detto da Fred Vasseur: Hamilton sta gestendo la situazione in modo sbagliato.

"Quando ti comporti in questo modo – ricordate, c'erano già stati alcuni problemi di gestione all'inizio dell'anno – girano voci sul suo possibile ritiro, e lui dice: 'Non mi ritirerò; iniziamo ora'."

"E tre gare dopo, si ritrova di nuovo nella stessa situazione. "Onestamente, come capo squadra, sarebbe troppo per me", ha commentato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

