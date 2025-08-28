Lewis Hamilton lancia una PROVOCAZIONE contro i suoi rivali
Lewis Hamilton lancia una PROVOCAZIONE contro i suoi rivali
Lewis Hamilton ha provocato, in modo involontario, una reazione cadenzata tra i suoi rivali della Formula 1 recentemente pubblicata nelle reti sociali.
Ogni volta che siete un campione del mondo, i vostri seguaci si sono divertiti a documentare la vostra routine di allenamento durante le vacanze estive. E, a quanto pare, non è l'unico pilota che si sforza di mantenersi in piena forma.
Meno di un'ora, il leader del campionato, Oscar Piastri, ha condiviso su Instagram una foto mentre la vedeva saltare allo Stade Louis II, casa del Monaco FC. Da parte sua, Sergio Pérez – annunciato di recente come pilota di Cadillac per il 2026 – ha anche pubblicato una foto proveniente dal gimnasio nei suoi conti di società sociali, mentre si prepara per la prossima tappa della sua carriera.
Questa non è la prima volta che Hamilton confronta immagini provocatorie su Internet. Anche se i tuoi seguidores suelen si divertono, queste foto suelen presagiano malas noticias para algún integrante de la parrilla.
Infatti, la "maledizione dell'immagine provocatoria" ha portato a varie figure più desolate dello sport sean despedidas de sus rispettivos equipos poco dopo che l'astro de Ferrari compartiera imágenes sin camiseta. Tra gli affetti degli ultimi anni hanno incontrato Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher.
Correlato: Lewis Hamilton rompe il silenzio sul suo ritorno in F1
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
