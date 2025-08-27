Lewis Hamilton rompe il silenzio sul suo ritorno in F1

Lewis Hamilton è apparso nel suo stato d'animo per due settimane sulle piste.

Prima di mettersi in viaggio questo fine settimana, Hamilton recurrió a Instagram per aggiornare il suo stato mentale, accompagnato da immagini impressionanti del ritardo.

Nella foto scrivi: "È profondamente gratificato da questo respiro, per l'opportunità di descansar e ricaricare le energie. Si medita su molte cose.

"Cada uno nosotros enfrenta enormes afíos enormes, tanto un livello personale como globale. È vitale abbracciare la luce della verità e dell'amore, e prendersi cura di noi stessi per poter aiutare ad aiutarli. "

"Non possiamo evitare il miracolo. Dobbiamo restare al sicuro, anche se il risultato è difficile", ha sottolineato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

