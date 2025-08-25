Il misterioso messaggio di Hamilton sulla Ferrari

Questa settimana dà il via alla seconda metà della stagione di Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. I piloti hanno colto l’occasione della pausa estiva per ricaricare le energie e riflettere sulle sfide future.

Per Lewis Hamilton, questi momenti di riposo sono stati particolarmente preziosi, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni controverse sul suo futuro in Ferrari, che hanno sollevato interrogativi tra gli appassionati.

Hamilton è arrivato in Ferrari con l’ambizione di conquistare il suo ottavo titolo mondiale, ma la scarsa competitività della monoposto ha rallentato le sue aspettative. Al contempo, Charles Leclerc ha saputo esprimere prestazioni superiori con lo stesso veicolo. Già prima della pausa estiva, il pilota britannico aveva ammesso di essere parzialmente responsabile delle difficoltà, alimentando così i rumor secondo cui un suo eventuale ritiro dopo la stagione 2025 non sarebbe del tutto da escludere.

Pubblicazione su Instagram di Lewis Hamilton

Dopo il riposo, Hamilton ha ripreso con determinazione i preparativi per il ritorno in pista, chiarendo i precedenti commenti e cercando di dissipare alcuni sospetti. "Apprezzo immensamente questi momenti di pausa che mi hanno permesso di riflettere sia su aspetti personali che globali", ha dichiarato il campione.

"È fondamentale abbracciare la verità e l’amore, e prendersi cura di sé per poi poter sostenere gli altri. Non possiamo ignorare la realtà e, anche quando il percorso si fa difficile, dobbiamo continuare a guardare avanti", ha aggiunto. Le sue parole lasciano intravedere la volontà di affrontare la seconda parte della stagione con uno slancio rinnovato.

