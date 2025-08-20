La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton

Ferrari ha suscitato scalpore con un messaggio dichiaratorio su Carlos Sainz e Lewis Hamilton, affermando che lo spagnolo è persino più veloce del sette volte campione del mondo.

Fred Vasseur, in un’intervista rilasciata a LaSexta, ha spiegato che quando Lewis è arrivato in Ferrari si pensava che avrebbe subito trovato il giusto assetto: “Non si può paragonare a Carlos Sainz, che ha cambiato team diverse volte e sa benissimo come affrontare questi cambiamenti.

"Lewis ha impiegato quattro o cinque gare per prendere la giusta direzione, e abbiamo sottovalutato la difficoltà di ambientarsi in un contesto completamente diverso.

"Prima di questo passaggio, era abituato a una continuità di 18 anni in cui, praticamente, McLaren e Mercedes garantivano lo stesso ambiente.”

Correlato: Il paragone Ferrari-Carlos Sainz che mette in cattiva luce Lewis Hamilton

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!