Il paragone Ferrari-Carlos Sainz che mette in cattiva luce Lewis Hamilton
Il paragone Ferrari-Carlos Sainz che mette in cattiva luce Lewis Hamilton
Il responsabile del team Ferrari ha tracciato un confronto che ha messo in difficoltà Lewis Hamilton rispetto a Carlos Sainz.
Fred Vasseur, in dichiarazioni rilasciate per LaSexta, ha spiegato che, quando Hamilton è arrivato in rosso a Ferrari, si era convinti – forse troppo ingenuamente – che tutto sarebbe andato per il verso giusto fin dal principio. Diversamente da Sainz, che ha cambiato team più volte ed è abituato ad adattarsi ad ambienti nuovi, il pilota britannico ha impiegato quattro o cinque gare per trovare il giusto assetto.
Il cambio di contesto si è rivelato più impegnativo di quanto si pensasse. Infatti, dopo 18 anni trascorsi in un ambiente consolidato – sebbene McLaren e Mercedes non possano essere propriamente considerati la stessa realtà – Hamilton ha dovuto imparare a gestire una situazione completamente diversa, in cui la familiarità con il contesto è fondamentale per ottenere risultati.
Correlato: Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Questa è la vita in Ferrari! L'anno agrodolce di Hamilton
- 25 minuti fa
Le parole contraddittorie di Leclerc sulla Ferrari
- 1 ora fa
Viene svelata la soluzione per salvare Kimi Antonelli
- 2 ore fa
L'annuncio di Hamilton che fa temere il suo ritiro dalla F1
- 2 ore fa
La Ferrari sostiene che Carlos Sainz è PIÙ VELOCE di Lewis Hamilton
- 2 ore fa
Le autorità della Ferrari romperanno il silenzio sul fallimento della squadra
- 3 ore fa
Molto letto
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
Svelato un NUOVO problema con uno dei piloti della Ferrari
- 16 agosto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- Ieri 18:00
Il fattore che INFLUENZA Lewis Hamilton contro Fernando Alonso
- 16 agosto
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto