Il responsabile del team Ferrari ha tracciato un confronto che ha messo in difficoltà Lewis Hamilton rispetto a Carlos Sainz.

Fred Vasseur, in dichiarazioni rilasciate per LaSexta, ha spiegato che, quando Hamilton è arrivato in rosso a Ferrari, si era convinti – forse troppo ingenuamente – che tutto sarebbe andato per il verso giusto fin dal principio. Diversamente da Sainz, che ha cambiato team più volte ed è abituato ad adattarsi ad ambienti nuovi, il pilota britannico ha impiegato quattro o cinque gare per trovare il giusto assetto.

Il cambio di contesto si è rivelato più impegnativo di quanto si pensasse. Infatti, dopo 18 anni trascorsi in un ambiente consolidato – sebbene McLaren e Mercedes non possano essere propriamente considerati la stessa realtà – Hamilton ha dovuto imparare a gestire una situazione completamente diversa, in cui la familiarità con il contesto è fondamentale per ottenere risultati.

Correlato: Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!