Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Ultimamente Lewis Hamilton ha mostrato un lato più spensierato sui social media. Di recente, ha commentato un TikTok, facendo una battuta ironica sul sette volte campione.

Il video, che recita "Quando mangi così tanto sembri Hamilton", ha raggiunto 3,1 milioni di visualizzazioni e quasi 750.000 "Mi piace". Anche Hamilton stesso è intervenuto con un semplice "va bene", dimostrando che la battuta non lo tocca e rispondendo con il suo solito tocco di malizia.

Il suo commento ha generato più di mille risposte, a dimostrazione del legame che mantiene con i suoi follower. Il video mostra anche la partecipazione di Roscoe, il fedele bulldog di Hamilton.

In una scena, il cane si fa una bella doccia, cosa non sorprendente visto il caldo torrido di agosto. Un fan ha commentato: "Potresti trasformare questo account in una pagina fan di Roscoe?". Hamilton ha risposto semplicemente: "Penso di sì".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

