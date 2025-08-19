Urgente: svelato il piano di Lewis Hamilton di lasciare la F1

Un ex team principal ha rivelato un piano per il ritiro di Lewis Hamilton dalla Formula 1 dopo una deludente prima stagione in Ferrari.

Commentando l'arrivo del pilota in Ferrari in un'intervista a Web.de, Steiner ha analizzato il cambiamento che sembrava uscito da una fiaba, ma che non ha soddisfatto le aspettative.

Sebbene sia fiducioso che a 40 anni Hamilton possa ribaltare la situazione dopo la pausa, ha anche lasciato intendere che il campione potrebbe prendere in considerazione il ritiro in futuro: "Fin dall'inizio, Hamilton ha faticato ad adattarsi alle nuove monoposto a effetto suolo.

E nel 2026 vedremo monoposto e motori completamente nuovi, quindi nessuno sa chi dominerà allora. Forse arriverà il momento in cui dirà: 'Gli darò un'ultima possibilità, ma se anche questa non funziona, sarà la fine'".

E, naturalmente, non si ritirerebbe da un giorno all'altro; si assicurerebbe che la squadra trovi un buon sostituto. Naturalmente, la monoposto gioca sempre un ruolo importante.

"Ma in Formula 1, un pilota d'élite deve sapere come gestire al meglio ciò che gli viene assegnato. Se una macchina è difficile sotto alcuni aspetti, è responsabilità del pilota adattarsi, non della vettura. La macchina è buona, e non credo che Lewis possa essere scusato per questo", ha osservato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

