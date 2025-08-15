ULTIME NOTIZIE: Lewis Hamilton manda un MESSAGGIO FORTE sul suo futuro!
Lewis Hamilton ha inviato un forte messaggio sul suo futuro, mentre continuano le voci su un possibile ritiro.
Utilizzando il suo account su X.com, il sette volte campione del mondo ha pubblicato, durante la pausa estiva, il messaggio "Pronto a tornare".
Con queste parole il pilota della Scuderia ha chiarito ogni dubbio, dissipando le speculazioni secondo cui il britannico non sarebbe rientrato in Ferrari per la seconda parte della stagione.
back soon ✌🏾— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 15 agosto 2025
Correlato: Il FUTURO di Lewis Hamilton è DECISO: "C'è un'opzione per il 2027"
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
