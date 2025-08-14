Il FUTURO di Lewis Hamilton è DECISO: "C'è un'opzione per il 2027"
Lewis Hamilton potrebbe avere un'opportunità concreta per la stagione 2027, nel bel mezzo di una crisi con la Ferrari nell'attuale campionato.
La La Gazzetta dello Sport ha riportato che il contratto pluriennale attuale di Hamilton potrebbe essere prolungato fino al 2027.
Secondo una relazione, Lewis ha il contratto per gareggiare con il team di Maranello nella prossima stagione (oltre a disporre di un'opzione per il 2027) e rimarrà in forza almeno fino alla scadenza dell'accordo in essere.
Indipendentemente dalla performance nel 2026, il pilota potrebbe sentirsi in debito con se stesso, ritenendo di non aver ancora mostrato tutto il suo potenziale in Ferrari. Una eventuale proroga fino al 2027 rappresenterebbe forse l'ultima occasione per dimostrare il suo valore.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
