Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Italia

Il Gran Premio d'Italia ha messo in luce, ancora una volta, il talento eccezionale di Max Verstappen, che, nonostante il dominio stagionale di McLaren, è riuscito a regalare una vittoria emozionante e inaspettata.

Sul circuito di Monza le condizioni hanno imposto una gara intensa e senza margini di errore, trasformando la pista in un campo di battaglia in cui ogni centimetro contava.

Questa prestazione ribadisce come Verstappen sappia mantenere la calma e la concentrazione anche nelle situazioni di massima pressione, consolidando la sua reputazione tra i migliori piloti al mondo.

La Ferrari ha dimostrato una notevole determinazione rimanendo in gara, sfruttando al meglio la disattenzione dei piloti Mercedes grazie alle azioni tempestive di Hamilton ed Antonelli.

Nel frattempo, Williams ha deluso gli appassionati non riuscendo a capitalizzare con Carlos Sainz, mentre Alex Albon continua a fornire prestazioni solide e affidabili per il suo team. Questi sviluppi evidenziano il carattere altalenante di una stagione ricca di sorprese e di sfide sempre nuove.

Come procede il Campionato dei Costruttori dopo il Gran Premio d’Italia?

1. McLaren – 617 punti

2. Ferrari – 280 punti

3. Mercedes – 260 punti

4. Red Bull Racing – 239 punti

5. Williams – 86 punti

6. Aston Martin – 62 punti

7. Racing Bulls – 61 punti

8. Kick Sauber – 55 punti

9. Haas – 44 punti

10. Alpine – 20 punti

