Lewis Hamilton in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Le parole che sanciscono il ritorno del vero Hamilton in Ferrari

Le parole che sanciscono il ritorno del vero Hamilton in Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Fred Vasseur ha elogiato Lewis Hamilton per la straordinaria prestazione al Gran Premio d’Italia, evidenziando come il campione sia riuscito a ritrovare il ritmo dopo una difficile serie di risultati deludenti.

Il tricolore ha ospitato il secondo evento casalingo per Ferrari, subito dopo una corsa complicata in Olanda, segnata da una penalizzazione che aveva compromesso le prestazioni del team. Nonostante le avversità, Hamilton ha dimostrato determinazione e qualità, riconquistando la forma smarrita e confermando il proprio valore in pista.

Vasseur ha sottolineato con soddisfazione che, grazie a un weekend caratterizzato da buon umore e una strategia ben ponderata, Hamilton è tornato a esprimersi al meglio.

Il dirigente Ferrari ha affermato: "È stata una gara molto positiva, soprattutto dopo un periodo difficile a luglio, e sono convinto che questa ripresa di forma e il suo approccio vincente possano rivelarsi fondamentali per il prosieguo della stagione."

Come è finito il Gran Premio del Gran Italia nel 2025?

Correlato

