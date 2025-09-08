Le parole che sanciscono il ritorno del vero Hamilton in Ferrari
Fred Vasseur ha elogiato Lewis Hamilton per la straordinaria prestazione al Gran Premio d’Italia, evidenziando come il campione sia riuscito a ritrovare il ritmo dopo una difficile serie di risultati deludenti.
Il tricolore ha ospitato il secondo evento casalingo per Ferrari, subito dopo una corsa complicata in Olanda, segnata da una penalizzazione che aveva compromesso le prestazioni del team. Nonostante le avversità, Hamilton ha dimostrato determinazione e qualità, riconquistando la forma smarrita e confermando il proprio valore in pista.
Vasseur ha sottolineato con soddisfazione che, grazie a un weekend caratterizzato da buon umore e una strategia ben ponderata, Hamilton è tornato a esprimersi al meglio.
Il dirigente Ferrari ha affermato: "È stata una gara molto positiva, soprattutto dopo un periodo difficile a luglio, e sono convinto che questa ripresa di forma e il suo approccio vincente possano rivelarsi fondamentali per il prosieguo della stagione."
Come è finito il Gran Premio del Gran Italia nel 2025?
- 1. Max Verstappen
- 2. Lando Norris
- 3. Óscar Piastri
- 4. Charles Leclerc
- 5. George Russell
- 6. Lewis Hamilton
- 7. Alexander Albon
- 8. Gabriel Bortoleto
- 9. Andrea Kimi Antonelli
- 10. Isack Hadjar
- 11. Carlos Sainz
- 12. Oliver Bearman
- 13. Yuki Tsunoda
- 14. Liam Lawson
- 15. Esteban Ocon
- 16. Pierre Gasly
- 17. Franco Colapinto
- 18. Lance Stroll
- 19. Fernando Alonso
- 20. Nico Hülkenberg
