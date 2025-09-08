Hamilton diventa oggetto di scherno da parte dei tifosi dopo il GP d'Italia

Lewis Hamilton è stato oggetto di scherno sui social media, dopo aver posto una domanda a un robot di intelligenza artificiale su X, a pochi giorni dal Gran Premio d'Italia.

Il pilota, che ha disputato il suo debutto al Gran Premio italiano con la scuderia Ferrari, si è trovato nella condizione di dover lottare per una vittoria storica a causa di una penalizzazione subita nel Gran Premio dei Paesi Bassi, penalità che lo ha messo in difficoltà a Monza. Il sette volte campione del mondo ha così concluso al sesto posto, risultato che non ha soddisfatto le grandi ambizioni del campione.

Hamilton vanta una carriera eccezionale nel Tempio della Velocità, con sette pole position e cinque vittorie sul circuito, oltre a detenere il record di giro stabilito durante le qualifiche del 2020. Durante questo weekend, tuttavia, un sorprendente tempo in qualifica di Max Verstappen non solo gli ha garantito la pole, ma gli ha anche permesso di imporsi come il nuovo detentore del record di giro a Monza.

Prima del weekend, il britannico aveva interrogato il robot di intelligenza artificiale Ask Perplexity per conoscere il tempo più veloce mai registrato sul tracciato, ottenendo in risposta il suo tempo di 1:18.887 del 2020.

I tifosi non hanno tardato a commentare i fatti, soprattutto dopo la straordinaria prestazione di Verstappen. Alcuni hanno osservato che il tempo del campione britannico "non ha invecchiato bene", mentre altri hanno scherzato affermando che "si è guastato come il latte". Diversi utenti hanno chiesto ad Ask Perplexity e a Grok di ricalcolare i tempi alla luce del nuovo record stabilito da Verstappen, e entrambi i chatbot hanno presto riempito la sezione commenti confermando il nuovo tempo di 1:18.792.

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

Verstappen elogia la Mercedes dopo aver battuto il record

Il record di Hamilton risale al 2020, un anno in cui lui e la Mercedes dominavano la competizione, arrivando a conquistare il settimo titolo mondiale. In quell'occasione, tuttavia, il pilota britannico si era fermato a un passo dalla vittoria, perdendo a favore di Pierre Gasly nel suo debutto con l'AlphaTauri.

Il nuovo record di Verstappen è stato stabilito in una stagione in cui la McLaren imponeva il suo ritmo, mentre la Red Bull si trova attualmente al quarto posto nella classifica dei costruttori, rendendo il risultato ancora più significativo.

Il pilota olandese non ha esitato a elogiare la monoposto Mercedes del 2020 dopo le sessioni di qualifiche di quest'anno: "Sinceramente, non mi sono nemmeno reso conto di aver battuto il record al momento del traguardo, ma la sensazione è davvero piacevole. La vettura si è comportata in modo impeccabile e ha offerto prestazioni notevoli in rettilineo. Naturalmente, a basse velocità perdiamo contro la generazione precedente, e in alcuni circuiti è possibile battere certi record. Inoltre, il nuovo asfalto favorisce l'apertura dei bordi. Credo che, in un confronto diretto, la Mercedes del 2020 rimanga più veloce in pista, ma l'esperienza complessiva è stata estremamente positiva e, in certe gare, persino più divertente."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!