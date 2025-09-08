Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Italia.

Il Gran Premio d'Italia ha regalato una gara in cui Max Verstappen ha dimostrato, nonostante una vettura poco competitiva, di essere il migliore della griglia. Nel frattempo, Lando Norris e Oscar Piastri si sono sfidati in un duello appassionante, con un intervento deciso della McLaren studiato per contenere le ambizioni del pilota australiano.

La giornata domenicale a Monza è iniziata nel caos, con Nico Hulkenberg costretto ad abbandonare già dopo il giro di formazione, complicazioni che hanno segnato l’inizio di una corsa turbolenta.

Il debutto del giovane Antonelli, indiscusso talento alle prime armi di questa stagione, è stato segnato da emozioni contrastanti: nonostante le alte prestazioni, una nuova penalità in pista lo ha relegato al nono posto, lasciando un retrogusto amaro a chi aveva grandi aspettative sul suo futuro.

Per quanto riguarda la performance degli spagnoli, la giornata non è andata secondo i piani: Alonso non è riuscito a concludere la gara, mentre Carlos Sainz ha terminato lontano dalla zona punti, in un contesto in cui Alex Albon continua a salire in classifica.

La sfida dei Ferrari ha prodotto risultati misti. La squadra ha faticato a esprimere appieno il proprio potenziale in pista, con Lewis Hamilton che ha chiuso al sesto posto e Charles Leclerc al quarto, una prestazione che pur essendo solida non ha saputo soddisfare le elevate aspettative dei tifosi.

Come sta andando il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Oscar Piastri 324 punti

2. Lando Norris 293 punti

3. Max Verstappen 230 punti

4. George Russell 194 punti

5. Charles Leclerc 163 punti

6. Lewis Hamilton 117 punti

8. Alexander Albon 70 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 66 punti

9. Isack Hadjar 38 punti

10. Nico Hülkenberg 37 punti

11. Lance Stroll 32 punti

12. Fernando Alonso 30 punti

13. Esteban Ocon 28 punti

14. Pierre Gasly 20 punti

15. Liam Lawson 20 punti

16. Gabriel Bortoleto 18 punti

17. Oliver Bearman 16 punti

18. Carlos Sainz 16 punti

19. Yuki Tsunoda 12 punti

20. Franco Colapinto 0 punti

