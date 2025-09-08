close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

Kimi Antonelli Oggi: Alla Mercedes chiedono un mentore; Vittima della pressione

Kimi Antonelli Oggi: Alla Mercedes chiedono un mentore; Vittima della pressione

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 8 settembre 2025 in Formula 1.

Juan Pablo Montoya è convinto che Andrea Kimi Antonelli sia sottoposto a una pressione superiore alle sue possibilità. LEGGI DI PIÙ

La minaccia della sospensione incombe su due delle stelle principali della Formula 1 dopo il Gran Premio d’Italia. Tra i nomi coinvolti figurano Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ

Juan Pablo Montoya ha notato cosa sta succedendo con Andrea Kimi Antonelli e ha voluto intervenire offrendo un consiglio a Toto Wolff e alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Il debutto del giovane Antonelli, indiscusso talento alle prime armi di questa stagione, è stato segnato da emozioni contrastanti: nonostante le alte prestazioni, una nuova penalità in pista lo ha relegato al nono posto, lasciando un retrogusto amaro a chi aveva grandi aspettative sul suo futuro. LEGGI DI PIÙ

La Ferrari ha dimostrato una notevole determinazione rimanendo in gara, sfruttando al meglio la disattenzione dei piloti Mercedes grazie alle azioni tempestive di Hamilton ed Antonelli. LEGGI DI PIÙ

Mercedes Formula 1 Andrea Kimi Antonelli

