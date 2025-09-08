Kimi Antonelli Oggi: Alla Mercedes chiedono un mentore; Vittima della pressione
Kimi Antonelli Oggi: Alla Mercedes chiedono un mentore; Vittima della pressione
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 8 settembre 2025 in Formula 1.
Juan Pablo Montoya è convinto che Andrea Kimi Antonelli sia sottoposto a una pressione superiore alle sue possibilità. LEGGI DI PIÙ
La minaccia della sospensione incombe su due delle stelle principali della Formula 1 dopo il Gran Premio d’Italia. Tra i nomi coinvolti figurano Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ
Juan Pablo Montoya ha notato cosa sta succedendo con Andrea Kimi Antonelli e ha voluto intervenire offrendo un consiglio a Toto Wolff e alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Il debutto del giovane Antonelli, indiscusso talento alle prime armi di questa stagione, è stato segnato da emozioni contrastanti: nonostante le alte prestazioni, una nuova penalità in pista lo ha relegato al nono posto, lasciando un retrogusto amaro a chi aveva grandi aspettative sul suo futuro. LEGGI DI PIÙ
La Ferrari ha dimostrato una notevole determinazione rimanendo in gara, sfruttando al meglio la disattenzione dei piloti Mercedes grazie alle azioni tempestive di Hamilton ed Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Oggi: Ecco come si presenta la classifica piloti e campionato costruttori dopo il GP d'Italia
- 10 minuti fa
Kimi Antonelli Oggi: Alla Mercedes chiedono un mentore; Vittima della pressione
- 33 minuti fa
Hamilton diventa oggetto di scherno da parte dei tifosi dopo il GP d'Italia
- 2 ore fa
Antonelli e Sainz rischiano la sospensione dopo il controverso GP d'Italia
- 3 ore fa
Le parole che sanciscono il ritorno del vero Hamilton in Ferrari
- Oggi 19:00
È tutto? La Ferrari festeggia il risultato di Hamilton a Monza
- Oggi 18:00
Molto letto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto
Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende
- 19 agosto
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto