Alla Mercedes chiedono un MENTORE per Antonelli!

Juan Pablo Montoya ha notato cosa sta succedendo con Andrea Kimi Antonelli e ha voluto intervenire offrendo un consiglio a Toto Wolff e alla Mercedes.

Il giovane pilota sta attraversando un momento difficile con la scuderia, che si trova ora a dover gestire le aspettative legate alla sostituzione di Lewis Hamilton. La pressione di questa nuova sfida ha inciduto sui suoi risultati, e Mercedes dovrebbe assisterlo con indicazioni concrete per aiutarlo a trovare un equilibrio in pista.

Dopo aver accumulato cinque penalizzazioni in sole due gare, Montoya ha analizzato alcuni aspetti del modo di guidare del giovane italiano, suggerendo strategie che la scuderia dovrebbe adottare.

"In qualifica dimostra una grande velocità, ma ha bisogno di una presenza costante che lo segua e lo guidi. È indubbio che Toto e la Mercedes ripongano in lui una notevole fiducia, visto il brillante futuro che lo attende in Formula 1. Tuttavia, è indispensabile che trovi al suo fianco qualcuno capace di calmarlo e di indirizzarlo progressivamente," ha spiegato il ex pilota.

Ha poi aggiunto: "Ogni volta che commette un errore, sembra intraprendere una dinamica in cui si torna indietro di tre passi per poi avanzare solo di due, rendendo difficile risollevarsi dalla situazione."

