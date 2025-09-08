Alla Mercedes chiedono un MENTORE per Antonelli!
Juan Pablo Montoya ha notato cosa sta succedendo con Andrea Kimi Antonelli e ha voluto intervenire offrendo un consiglio a Toto Wolff e alla Mercedes.
Il giovane pilota sta attraversando un momento difficile con la scuderia, che si trova ora a dover gestire le aspettative legate alla sostituzione di Lewis Hamilton. La pressione di questa nuova sfida ha inciduto sui suoi risultati, e Mercedes dovrebbe assisterlo con indicazioni concrete per aiutarlo a trovare un equilibrio in pista.
Dopo aver accumulato cinque penalizzazioni in sole due gare, Montoya ha analizzato alcuni aspetti del modo di guidare del giovane italiano, suggerendo strategie che la scuderia dovrebbe adottare.
"In qualifica dimostra una grande velocità, ma ha bisogno di una presenza costante che lo segua e lo guidi. È indubbio che Toto e la Mercedes ripongano in lui una notevole fiducia, visto il brillante futuro che lo attende in Formula 1. Tuttavia, è indispensabile che trovi al suo fianco qualcuno capace di calmarlo e di indirizzarlo progressivamente," ha spiegato il ex pilota.
Ha poi aggiunto: "Ogni volta che commette un errore, sembra intraprendere una dinamica in cui si torna indietro di tre passi per poi avanzare solo di due, rendendo difficile risollevarsi dalla situazione."
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 293 punti
- 3. Max Verstappen 230 punti
- 4. George Russell 194 punti
- 5. Charles Leclerc 163 punti
- 6. Lewis Hamilton 117 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 punti
- 9. Isack Hadjar 38 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 17. Oliver Bearman 16 punti
- 18. Carlos Sainz 16 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
