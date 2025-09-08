close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, Antonelli, socials

Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes

Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes

Alessandro Lombardo
Verstappen, Antonelli, socials

Juan Pablo Montoya è convinto che Andrea Kimi Antonelli sia sottoposto a una pressione superiore alle sue possibilità.

Antonelli sta attraversando una fase di crisi nei risultati con la Mercedes e un evidente rallentamento nel suo percorso di crescita durante la stagione, in parte a causa dell’enorme pressione nel dover sostituire Lewis Hamilton.

Dopo aver accumulato cinque penalità in sole due gare, Montoya ha illustrato alcuni aspetti del pilotaggio del giovane italiano:

"Sta cercando di fare troppo, commette errori e riceve penalità; il ritmo cala perché le gomme si esauriscono, la situazione precipita e non riesce a tenere il controllo", ha dichiarato l’ex pilota colombiano a F1TV.

Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Formula 1

Latest News

Alla Mercedes chiedono un MENTORE per Antonelli!
Mercedes

Alla Mercedes chiedono un MENTORE per Antonelli!

  • 34 minuti fa
Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes
Mercedes

Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes

  • 1 ora fa
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Italia
Formula 1

Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Italia

  • 2 ore fa
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Italia.
Formula 1

Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Italia.

  • 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: La penalità che ha devastato Hamilton al GP d'Italia; Minimizza a Verstappen
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: La penalità che ha devastato Hamilton al GP d'Italia; Minimizza a Verstappen

  • Oggi 00:22
F1 Oggi: Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia; Lewis Hamilton minimizza
Formula 1

F1 Oggi: Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia; Lewis Hamilton minimizza

  • Ieri 23:58
Più notizie

Molto letto

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!

  • 19 agosto
 URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA

  • 28 agosto
 Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes

  • 6 settembre
 George Russell difende Kimi Antonelli:

George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"

  • 19 agosto
 Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende

Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende

  • 19 agosto
 Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes

  • 25 agosto

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play