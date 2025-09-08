Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes
Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes
Juan Pablo Montoya è convinto che Andrea Kimi Antonelli sia sottoposto a una pressione superiore alle sue possibilità.
Antonelli sta attraversando una fase di crisi nei risultati con la Mercedes e un evidente rallentamento nel suo percorso di crescita durante la stagione, in parte a causa dell’enorme pressione nel dover sostituire Lewis Hamilton.
Dopo aver accumulato cinque penalità in sole due gare, Montoya ha illustrato alcuni aspetti del pilotaggio del giovane italiano:
"Sta cercando di fare troppo, commette errori e riceve penalità; il ritmo cala perché le gomme si esauriscono, la situazione precipita e non riesce a tenere il controllo", ha dichiarato l’ex pilota colombiano a F1TV.
Correlato: Lewis Hamilton SUPERA Max Verstappen nel 2025: "L'unica vera star"
Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Óscar Piastri 324 punti
- 2. Lando Norris 293 punti
- 3. Max Verstappen 230 punti
- 4. George Russell 194 punti
- 5. Charles Leclerc 163 punti
- 6. Lewis Hamilton 117 punti
- 8. Alexander Albon 70 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 66 punti
- 9. Isack Hadjar 38 punti
- 10. Nico Hülkenberg 37 punti
- 11. Lance Stroll 32 punti
- 12. Fernando Alonso 30 punti
- 13. Esteban Ocon 28 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Gabriel Bortoleto 18 punti
- 17. Oliver Bearman 16 punti
- 18. Carlos Sainz 16 punti
- 19. Yuki Tsunoda 12 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Alla Mercedes chiedono un MENTORE per Antonelli!
- 34 minuti fa
Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes
- 1 ora fa
Ecco la situazione del campionato COSTRUTTORI dopo il GP d'Italia
- 2 ore fa
Ecco come si presenta la classifica PILOTI dopo il GP d'Italia.
- 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: La penalità che ha devastato Hamilton al GP d'Italia; Minimizza a Verstappen
- Oggi 00:22
F1 Oggi: Max Verstappen vince il Gran Premio d'Italia; Lewis Hamilton minimizza
- Ieri 23:58
Molto letto
Hamilton RISPONDE ai FAN sui social media!
- 19 agosto
URGENTE: Pilota Mercedes indagato dalla FIA
- 28 agosto
Kimi Antonelli RISPONDE alle critiche per i suoi errori in Mercedes
- 6 settembre
George Russell difende Kimi Antonelli: "Le critiche non sono la realtà"
- 19 agosto
Kimi Antonelli F1 Oggi: Sulla buona strada per sorpassare Hamilton; Russell lo difende
- 19 agosto
Tutti i motivi per cui Hamilton NON tornerà in Mercedes
- 25 agosto