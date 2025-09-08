Antonelli vittima della PRESSIONE in Mercedes

Juan Pablo Montoya è convinto che Andrea Kimi Antonelli sia sottoposto a una pressione superiore alle sue possibilità.

Antonelli sta attraversando una fase di crisi nei risultati con la Mercedes e un evidente rallentamento nel suo percorso di crescita durante la stagione, in parte a causa dell’enorme pressione nel dover sostituire Lewis Hamilton.

Dopo aver accumulato cinque penalità in sole due gare, Montoya ha illustrato alcuni aspetti del pilotaggio del giovane italiano:

"Sta cercando di fare troppo, commette errori e riceve penalità; il ritmo cala perché le gomme si esauriscono, la situazione precipita e non riesce a tenere il controllo", ha dichiarato l’ex pilota colombiano a F1TV.

