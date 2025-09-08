Antonelli e Sainz rischiano la sospensione dopo il controverso GP d'Italia

La minaccia della sospensione incombe su due delle stelle principali della Formula 1 dopo il Gran Premio d’Italia. Tra i nomi coinvolti figurano Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Max Verstappen.

Dopo la gara, Verstappen si è ritrovato al secondo posto nella classifica dei punti penalità, avvicinandosi pericolosamente al limite oltre il quale rischierebbe la sospensione. In particolare, Ollie Bearman ha accumulato 10 punti penalità a seguito di una sanzione maggiore per un incidente con il pilota Williams, Carlos Sainz, e dovrà evitare di commettere ulteriori errori nelle prossime quattro gare, poiché i suoi primi punti non scadranno prima del 2 novembre.

Mercedes ha visto Kimi Antonelli ricevere una penalità per guida imprudente, ottenendo così un punto insieme a una penalizzazione di cinque secondi, per un totale di 5 punti nell’arco di dodici mesi. Nel frattempo, Esteban Ocon ha conquistato il suo primo punto dopo aver costretto Lance Stroll ad abbandonare la pista a Monza.

Anche se Verstappen non ha subito nuove sanzioni dal Gran Premio di Spagna all’inizio dell’anno, con 9 punti è a soli tre punti dal limite di sospensione. Di seguito sono riportati tutti i punti penalità, le motivazioni e le date di scadenza per ciascun pilota.

Punti penalità in F1

Pilota Scuderia Punti penalità Ollie Bearman Haas 10 Max Verstappen Red Bull 9 Oscar Piastri McLaren 6 Liam Lawson Racing Bulls 6 Kimi Antonelli Mercedes 5 Carlos Sainz Williams 4 Yuki Tsunoda Red Bull 4 Jack Doohan Alpine 4 Lando Norris McLaren 3 Lance Stroll Aston Martin 3 Lewis Hamilton Ferrari 2 Pierre Gasly Alpine 2 Alex Albon Williams 2 Esteban Ocon Haas 1 Charles Leclerc Ferrari 1 Franco Colapinto Alpine 1 George Russell Mercedes 1 Fernando Alonso Aston Martin 0 Isack Hadjar Racing Bulls 0 Gabriel Bortoleto Sauber 0 Nico Hulkenberg Sauber 0

Punti penalità e date di scadenza

Red Bull

Max Verstappen - Nove punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 27 ottobre 2024 Gran Premio della Città del Messico Costrinse Lando Norris ad abbandonare la pista 2 27 ottobre 2025 1 novembre 2024 Sprint del Gran Premio del Brasile Non ha rispettato il delta minimo durante il VSC 1 1 novembre 2025 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha guidato eccessivamente lento nel giro di riscaldamento durante le qualifiche 1 1 dicembre 2025 8 dicembre 2024 Gran Premio di Abu Dhabi Ha causato un incidente con Oscar Piastri 2 8 dicembre 2025 1 giugno 2025 Gran Premio di Spagna Ha causato un incidente con George Russell 3 1 giugno 2026

Yuki Tsunoda - Quattro punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 15 giugno 2025 Gran Premio del Canada Ha sorpassato sotto bandiera rossa 2 15 giugno 2026 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Ha provocato un incidente con Franco Colapinto 2 29 giugno 2026

Ferrari

Lewis Hamilton - Due punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 31 agosto 2025 Gran Premio dei Paesi Bassi Non ha rallentato nonostante i segnali del doppio giallo 2 31 agosto 2026

Charles Leclerc - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 3 agosto 2025 Gran Premio dell'Ungheria Guida spericolata nel difendere la sua posizione contro George Russell 1 3 agosto 2026

Mercedes

George Russell - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Non ha mantenuto una distanza di 10 vetture dietro la safety car 1 1 dicembre 2025

Kimi Antonelli - Cinque punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Ha causato un incidente con Max Verstappen 2 29 giugno 2026 31 agosto 2025 Gran Premio dei Paesi Bassi Ha causato un incidente con Charles Leclerc 2 31 agosto 2026 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Guida spericolata 1 7 settembre 2026

Alpine

Pierre Gasly - Due punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 3 agosto 2025 Gran Premio dell'Ungheria Ha provocato un incidente con Carlos Sainz 2 3 agosto 2026

Franco Colapinto - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 29 giugno 2025 Gran Premio d'Austria Ha costretto Oscar Piastri ad abbandonare la pista 1 29 giugno 2026

Jack Doohan - Quattro punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 22 marzo 2025 Sprint del Gran Premio di Cina Ha provocato un incidente con Gabriel Bortoleto 2 22 marzo 2026 23 marzo 2025 Gran Premio di Cina Ha costretto Isack Hadjar ad uscire dalla pista 2 23 marzo 2026

McLaren

Lando Norris - Tre punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Non ha rallentato in presenza del doppio giallo 3 1 dicembre 2025

Oscar Piastri - Sei punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 2 novembre 2024 Gran Premio del Brasile Ha causato un incidente con Liam Lawson 2 2 novembre 2025 8 dicembre 2024 Gran Premio di Abu Dhabi Ha provocato un incidente con Franco Colapinto 2 8 dicembre 2025 6 luglio 2025 Gran Premio della Gran Bretagna Ha frenato in modo irregolare sotto la safety car 2 6 luglio 2026

Aston Martin

Fernando Alonso - Zero punti

Lance Stroll - Tre punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha provocato un incidente con Alex Albon 2 1 dicembre 2025 23 maggio 2025 Gran Premio di Monaco Ha causato un incidente con Charles Leclerc 1 23 maggio 2026

Haas

Esteban Ocon - Un punto

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Ha costretto Lance Stroll ad abbandonare la pista 1 7 settembre 2026

Ollie Bearman - Dieci punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 2 novembre 2024 Gran Premio del Brasile Si è scontrato con Franco Colapinto 2 2 novembre 2025 23 maggio 2025 Gran Premio di Monaco Sorpasso in condizioni di bandiera rossa 2 23 maggio 2026 5 luglio 2025 Gran Premio della Gran Bretagna Non ha rispettato la bandiera rossa 4 5 luglio 2026 7 settembre 2025 Gran Premio d'Italia Ha provocato un incidente con Carlos Sainz 2 7 settembre 2026

Racing Bulls

Liam Lawson - Sei punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha provocato un incidente con Valtteri Bottas 2 1 dicembre 2025 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrain Ha provocato un incidente con Lance Stroll 1 13 aprile 2026 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrain Ha provocato un incidente con Nico Hulkenberg 2 13 aprile 2026 3 maggio 2025 Gran Premio di Miami Ha provocato un incidente con Fernando Alonso 1 3 maggio 2026

Isack Hadjar - Zero punti

Williams

Carlos Sainz - Due punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 13 aprile 2025 Gran Premio del Bahrain Ha obbligato un altro pilota ad abbandonare la pista 2 13 aprile 2026 31 agosto 2025 Gran Premio dei Paesi Bassi Ha causato un incidente con Liam Lawson 2 31 agosto 2026

Alex Albon - Due punti

Data Evento Motivo della penalità Punti assegnati Data di scadenza 1 dicembre 2024 Gran Premio del Qatar Ha provocato un incidente con Kevin Magnussen 2 1 dicembre 2025

Sauber

Nico Hulkenberg - Zero punti Gabriel Bortoleto - Zero punti

