Antonelli e Sainz rischiano la sospensione dopo il controverso GP d'Italia
La minaccia della sospensione incombe su due delle stelle principali della Formula 1 dopo il Gran Premio d’Italia. Tra i nomi coinvolti figurano Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz e Max Verstappen.
Dopo la gara, Verstappen si è ritrovato al secondo posto nella classifica dei punti penalità, avvicinandosi pericolosamente al limite oltre il quale rischierebbe la sospensione. In particolare, Ollie Bearman ha accumulato 10 punti penalità a seguito di una sanzione maggiore per un incidente con il pilota Williams, Carlos Sainz, e dovrà evitare di commettere ulteriori errori nelle prossime quattro gare, poiché i suoi primi punti non scadranno prima del 2 novembre.
Mercedes ha visto Kimi Antonelli ricevere una penalità per guida imprudente, ottenendo così un punto insieme a una penalizzazione di cinque secondi, per un totale di 5 punti nell’arco di dodici mesi. Nel frattempo, Esteban Ocon ha conquistato il suo primo punto dopo aver costretto Lance Stroll ad abbandonare la pista a Monza.
Anche se Verstappen non ha subito nuove sanzioni dal Gran Premio di Spagna all’inizio dell’anno, con 9 punti è a soli tre punti dal limite di sospensione. Di seguito sono riportati tutti i punti penalità, le motivazioni e le date di scadenza per ciascun pilota.
Punti penalità in F1
|Pilota
|Scuderia
|Punti penalità
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|6
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Carlos Sainz
|Williams
|4
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|4
|Jack Doohan
|Alpine
|4
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|2
|Pierre Gasly
|Alpine
|2
|Alex Albon
|Williams
|2
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|George Russell
|Mercedes
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|0
Punti penalità e date di scadenza
Red Bull
Max Verstappen - Nove punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|27 ottobre 2024
|Gran Premio della Città del Messico
|Costrinse Lando Norris ad abbandonare la pista
|2
|27 ottobre 2025
|1 novembre 2024
|Sprint del Gran Premio del Brasile
|Non ha rispettato il delta minimo durante il VSC
|1
|1 novembre 2025
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha guidato eccessivamente lento nel giro di riscaldamento durante le qualifiche
|1
|1 dicembre 2025
|8 dicembre 2024
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Ha causato un incidente con Oscar Piastri
|2
|8 dicembre 2025
|1 giugno 2025
|Gran Premio di Spagna
|Ha causato un incidente con George Russell
|3
|1 giugno 2026
Yuki Tsunoda - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|15 giugno 2025
|Gran Premio del Canada
|Ha sorpassato sotto bandiera rossa
|2
|15 giugno 2026
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Ha provocato un incidente con Franco Colapinto
|2
|29 giugno 2026
Ferrari
Lewis Hamilton - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|31 agosto 2025
|Gran Premio dei Paesi Bassi
|Non ha rallentato nonostante i segnali del doppio giallo
|2
|31 agosto 2026
Charles Leclerc - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|3 agosto 2025
|Gran Premio dell'Ungheria
|Guida spericolata nel difendere la sua posizione contro George Russell
|1
|3 agosto 2026
Mercedes
George Russell - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Non ha mantenuto una distanza di 10 vetture dietro la safety car
|1
|1 dicembre 2025
Kimi Antonelli - Cinque punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Ha causato un incidente con Max Verstappen
|2
|29 giugno 2026
|31 agosto 2025
|Gran Premio dei Paesi Bassi
|Ha causato un incidente con Charles Leclerc
|2
|31 agosto 2026
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Guida spericolata
|1
|7 settembre 2026
Alpine
Pierre Gasly - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|3 agosto 2025
|Gran Premio dell'Ungheria
|Ha provocato un incidente con Carlos Sainz
|2
|3 agosto 2026
Franco Colapinto - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|29 giugno 2025
|Gran Premio d'Austria
|Ha costretto Oscar Piastri ad abbandonare la pista
|1
|29 giugno 2026
Jack Doohan - Quattro punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|22 marzo 2025
|Sprint del Gran Premio di Cina
|Ha provocato un incidente con Gabriel Bortoleto
|2
|22 marzo 2026
|23 marzo 2025
|Gran Premio di Cina
|Ha costretto Isack Hadjar ad uscire dalla pista
|2
|23 marzo 2026
McLaren
Lando Norris - Tre punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Non ha rallentato in presenza del doppio giallo
|3
|1 dicembre 2025
Oscar Piastri - Sei punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|2 novembre 2024
|Gran Premio del Brasile
|Ha causato un incidente con Liam Lawson
|2
|2 novembre 2025
|8 dicembre 2024
|Gran Premio di Abu Dhabi
|Ha provocato un incidente con Franco Colapinto
|2
|8 dicembre 2025
|6 luglio 2025
|Gran Premio della Gran Bretagna
|Ha frenato in modo irregolare sotto la safety car
|2
|6 luglio 2026
Aston Martin
Fernando Alonso - Zero punti
Lance Stroll - Tre punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha provocato un incidente con Alex Albon
|2
|1 dicembre 2025
|23 maggio 2025
|Gran Premio di Monaco
|Ha causato un incidente con Charles Leclerc
|1
|23 maggio 2026
Haas
Esteban Ocon - Un punto
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Ha costretto Lance Stroll ad abbandonare la pista
|1
|7 settembre 2026
Ollie Bearman - Dieci punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|2 novembre 2024
|Gran Premio del Brasile
|Si è scontrato con Franco Colapinto
|2
|2 novembre 2025
|23 maggio 2025
|Gran Premio di Monaco
|Sorpasso in condizioni di bandiera rossa
|2
|23 maggio 2026
|5 luglio 2025
|Gran Premio della Gran Bretagna
|Non ha rispettato la bandiera rossa
|4
|5 luglio 2026
|7 settembre 2025
|Gran Premio d'Italia
|Ha provocato un incidente con Carlos Sainz
|2
|7 settembre 2026
Racing Bulls
Liam Lawson - Sei punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha provocato un incidente con Valtteri Bottas
|2
|1 dicembre 2025
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrain
|Ha provocato un incidente con Lance Stroll
|1
|13 aprile 2026
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrain
|Ha provocato un incidente con Nico Hulkenberg
|2
|13 aprile 2026
|3 maggio 2025
|Gran Premio di Miami
|Ha provocato un incidente con Fernando Alonso
|1
|3 maggio 2026
Isack Hadjar - Zero punti
Williams
Carlos Sainz - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|13 aprile 2025
|Gran Premio del Bahrain
|Ha obbligato un altro pilota ad abbandonare la pista
|2
|13 aprile 2026
|31 agosto 2025
|Gran Premio dei Paesi Bassi
|Ha causato un incidente con Liam Lawson
|2
|31 agosto 2026
Alex Albon - Due punti
|Data
|Evento
|Motivo della penalità
|Punti assegnati
|Data di scadenza
|1 dicembre 2024
|Gran Premio del Qatar
|Ha provocato un incidente con Kevin Magnussen
|2
|1 dicembre 2025
Sauber
Nico Hulkenberg - Zero punti Gabriel Bortoleto - Zero punti
