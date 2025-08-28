close global

Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

Kimi Antonelli Oggi: Le parole che avrebbe voluto sentire di più da Mercedes; Il forte messaggio sul futuro

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli, Mercedes, Bahrain, 2025

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 28° agosto 2025 in Formula 1.

Mercedes ha lanciato un messaggio forte sul futuro di Andrea Kimi Antonelli, in un momento di crisi prestazionale del pilota italiano. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha parlato apertamente della situazione in Mercedes a seguito dell'addio di Lewis Hamilton, evidenziando la profonda trasformazione che il team ha subito. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli è stato attaccato da un altro giovane pilota che non fa parte della Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Mercedes ha commentato apertamente la crisi vissuta da Andrea Kimi Antonelli nella stagione 2025 di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff ha sottolineato quanto Lewis Hamilton sia ancora un elemento fondamentale per Mercedes, nonostante la sua uscita l’anno scorso. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha lasciato un messaggio che potrebbe cambiare il futuro di Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes. LEGGI DI PIÙ

