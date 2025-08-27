Mercedes svela tutta la verità sulla crisi di Kimi Antonelli

Mercedes ha commentato apertamente la crisi vissuta da Andrea Kimi Antonelli nella stagione 2025 di Formula 1.

Toto Wolff, in un'intervista a Formula.Hu, ha illustrato le difficoltà affrontate dal giovane pilota italiano: "Un ragazzo di 18 anni non ha mai disputato una gara a bordo di una vettura in grado di vincerla.

"Fin dall'inizio avevo previsto giornate e weekend caotici, ma anche momenti di grande soddisfazione. Il percorso che vede Kimi Antonelli imparare, crescere e commettere qualche errore – pur dimostrando abilità e rapidità straordinarie – procede esattamente come pianificato.

"Non c'è dubbio del suo talento. Si tratta di un pilota molto giovane e, data la complessità delle vetture e la gestione diversa delle gomme, negli ultimi due o tre mesi non abbiamo potuto offrire a lui e a George una base solida su cui contare.

"Probabilmente la situazione è risultata particolarmente difficile per entrambi, anche se George, grazie alla sua esperienza, è riuscito in alcune situazioni a gestire la pressione."

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

