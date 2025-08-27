Mercedes svela tutta la verità sulla crisi di Kimi Antonelli
Mercedes svela tutta la verità sulla crisi di Kimi Antonelli
Mercedes ha commentato apertamente la crisi vissuta da Andrea Kimi Antonelli nella stagione 2025 di Formula 1.
Toto Wolff, in un'intervista a Formula.Hu, ha illustrato le difficoltà affrontate dal giovane pilota italiano: "Un ragazzo di 18 anni non ha mai disputato una gara a bordo di una vettura in grado di vincerla.
"Fin dall'inizio avevo previsto giornate e weekend caotici, ma anche momenti di grande soddisfazione. Il percorso che vede Kimi Antonelli imparare, crescere e commettere qualche errore – pur dimostrando abilità e rapidità straordinarie – procede esattamente come pianificato.
"Non c'è dubbio del suo talento. Si tratta di un pilota molto giovane e, data la complessità delle vetture e la gestione diversa delle gomme, negli ultimi due o tre mesi non abbiamo potuto offrire a lui e a George una base solida su cui contare.
"Probabilmente la situazione è risultata particolarmente difficile per entrambi, anche se George, grazie alla sua esperienza, è riuscito in alcune situazioni a gestire la pressione."
