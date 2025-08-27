TRADIMENTO? Hamilton aiuta Antonelli e la Mercedes

Toto Wolff ha sottolineato quanto Lewis Hamilton sia ancora un elemento fondamentale per Mercedes, nonostante la sua uscita l’anno scorso.

Dopo aver conquistato sei titoli mondiali e aver collezionato quasi un decennio di successi con il team, Hamilton ha deciso di seguire il sogno che lo accompagnava da sempre, passando alla leggendaria scuderia Ferrari. Tuttavia, dopo appena metà stagione in rosso, le illusioni sembrano essersi dissolte, tanto che non sorprende immaginare il campione desiderare un ritorno a Mercedes, dove ora segna la svolta il giovane italiano Kimi Antonelli.

Recentemente, Antonelli ha beneficiato del sostegno del sette volte campione, soprattutto a seguito di una serie di prestazioni deludenti. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Wolff ha spiegato che non si stupisce della complicità tra i due piloti, affermando: "I campioni riconoscono altri campioni". Ha poi aggiunto: "Lewis rimane estremamente importante per noi. È stato un pilastro insostituibile e continuerà a far parte della famiglia Mercedes, anche se ora corre per Ferrari. La mia amicizia con lui è solida e parliamo spesso; sono convinto che comprendere le difficoltà che sta affrontando Kimi sia naturale per un campione del suo calibro".

Wolff e Hamilton rimangono uniti

Hamilton ha dimostrato il suo supporto al giovane pilota dopo le recenti difficoltà, a cominciare dalle eliminazioni nelle sessioni di qualificazione (Q1 a Spa e Q2 al Gran Premio d’Ungheria).

Si dice che il campione abbia confortato un Antonelli visibilmente scosso dall’incidente a Spa, per poi difenderlo pubblicamente e sottolineare i risultati raggiunti in Formula 1. Parallelamente, Hamilton ha vissuto momenti complicati, specialmente in Ungheria, dove la mancanza di punti e un commento critico nei confronti della Ferrari, che avrebbe dovuto sostituirlo, hanno acceso polemiche.

Nonostante tutto, Wolff confida che Hamilton sappia ritrovare la consueta magia in pista. Secondo il suo punto di vista, il pilota di 40 anni potrebbe rinvigorirsi grazie a vetture completamente nuove e a unità di potenza che richiederanno una gestione ancora più intelligente dell’energia.

"Forse si tratta proprio del suo stile di guida", ha dichiarato Wolff dopo il Gran Premio d’Ungheria, aggiungendo: "Questo è ciò che ci aspettiamo per Lewis e speriamo che continui a competere per molti anni ancora. Senza dubbio, la prossima stagione sarà decisiva.

