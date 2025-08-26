Lewis Hamilton perdería su ASIENTO en Ferrari con su MÁXIMO ENEMIGO
Lewis Hamilton perdería su ASIENTO en Ferrari con su MÁXIMO ENEMIGO
Lewis Hamilton podría perder su asiento en Ferrari para 2027 contra uno de sus principales enemigos.
Juan Pablo Montoya se sumerge en los rumores sobre la transferencia de Max Verstappen, que se han venido gestando para el 2026. El colombiano y expiloto de F1 afirma que Red Bull Racing cometió un error al no fichar a Carlos Sainz, y sugiere que Ferrari podría ser una opción interesante para Verstappen en el 2027.
En declaraciones a Casas De Apuestas, Montoya comenta que el 2026 presentará una decisión complicada para Verstappen. "No es una elección sencilla. Las alternativas son pocas. Si el próximo año Max se declara libre, ¿cuántos equipos estarán realmente dispuestos a contar con él?
"McLaren ya está fuera. ¿Ferrari? Podría ser una posibilidad. Imagino que Carlos Sainz podría regresar a Ferrari, pero también resultaría una incorporación ideal para Red Bull.
"Este equipo necesita experiencia. Si Max decide marcharse, ¿a quién ficharán? ¿Otro novato? Y no tendría sentido tener a cuatro novatos en dos escuderías en apuros", señaló.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
