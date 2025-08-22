Sale a la luz información INÉDITA de la GUERRA Hamilton vs Verstappen

Han revelado nueva información sobre la guerra entre Lewis Hamilton y Max Verstappen hace unos años.

Bradley Scanes, antiguo fisioterapeuta y entrenador de rendimiento de Max Verstappen, recuerda la intensa presión vivida en 2020. En el podcast High Performance, rememora cómo se vivió ese ambiente de competencia y expectativa.

Scanes comenta: "En Red Bull se sentía la presión, pero ellos ya tenían marcado el récord gracias a Sebastian Vettel. Con Max, la idea era completar el set: el piloto más joven en hacer historia en diversas categorías, desde ganar una carrera hasta establecer otros récords.

"No estoy seguro de hasta qué punto esa presión pudo haberlo afectado, pero lo cierto es que estaba presente en cada paso. Querían presentarlo como el piloto más joven en alcanzar todos los récords.

"En este deporte, conseguir un hito de tal magnitud tiene un valor económico y de reputación inmenso. Entiendo la insistencia de su entorno, pero me pregunto si es saludable fijar metas tan elevadas. Creo que la presión por cumplir ese objetivo resultó ser demasiada", señaló.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

