Lewis Hamilton revela SECRETO sobre su nueva película

La leyenda de la F1, Lewis Hamilton, ha designado a su candidato ideal para prestar la voz a su perro Roscoe en una próxima película.
En una entrevista con Vogue, cuando le preguntaron quién le daría voz a su amigo de cuatro patas, Hamilton comentó: "Pues yo lo haría, a menos que encuentre a alguien más.
"Tiene una sobremordida por ser bulldog y, si echas un vistazo a mi Instagram, verás que siempre pongo una S extra en las palabras, porque parece que tartamudea un poco.
"Así que tendría que buscar a alguien que pueda imitar ese tic para darle voz a Roscoe. Hasta entonces, me tocará a mí. Cuando hablo con él, lo hago de la misma forma, imaginando que él me responde."
¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?
Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.
"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.
"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.
En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".
Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.
