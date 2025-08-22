Las FOTOS de Lewis Hamilton que están DANDO DE QUÉ HABLAR en redes
Las FOTOS de Lewis Hamilton que están DANDO DE QUÉ HABLAR en redes
Lewis Hamilton (40) disfruta al máximo de su pausa veraniega, según recientes fotos capturadas por paparazzis. El siete veces campeón mundial se encuentra descansando en Mykonos, Grecia, en compañía de reconocidas celebridades, entre ellas Nina Dobrev y Anya Taylor-Joy.
En la isla, el campeón de F1 se ha rodeado de un selecto grupo de celebridades. Los paparazzis captaron imágenes de Hamilton, acompañado en el agua cerca de Delos, junto a nombres como Anya Taylor-Joy (29), conocida por "The Queen's Gambit", y Nina Dobrev (36), estrella de "The Vampire Diaries".
El ambiente es claramente de amistad, descartándose cualquier insinuación romántica, ya que ambas actrices cuentan con pareja: Malcolm McRae (31) y Shaun White (38), quienes también se encontraban en el destino.
Cabe destacar que tanto McRae como White han asistido en ocasiones anteriores a un fin de semana de Gran Premio de F1.
📸 Ver las fotos de los paparazzis de Lewis Hamilton en Mykonos aquí
Relacionado: Revelan que Red Bull trató de COPIAR una genialidad de Lewis Hamilton
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Tácticas contra Kimi Antonelli? George Russell revela su SECRETO contra sus COMPAÑEROS
- hace 6 minutos
Las FOTOS de Lewis Hamilton que están DANDO DE QUÉ HABLAR en redes
- hace 24 minutos
Checo Pérez Hoy: El accidente que casi acaba su vida; Peligro dentro de Cadillac
- Hoy 02:00
F1 Hoy: Se acaba la era Colapinto en Fórmula 1; Sainz se desahoga sobre su fichaje con Williams
- Hoy 01:00
F1 Colapinto Hoy: Se acaba su paso por Alpine; Confirman malas noticias
- Hoy 00:00
El choque que puso en peligro LA VIDA de Checo y su carrera de F1
- Ayer 23:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto