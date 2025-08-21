Revelan que Red Bull trató de COPIAR una genialidad de Lewis Hamilton

Bradley Scanes, fisioterapeuta y entrenador de rendimiento de Max Verstappen durante la temporada 2021 –cuando Verstappen se coronó campeón tras una emocionante batalla contra Lewis Hamilton– ha compartido una anécdota interesante sobre el Gran Premio de Brasil de ese año.

En el podcast High Performance, Scanes relata aquel fin de semana de carrera: "Creo que Brasil fue un claro ejemplo de hasta dónde se podía llegar y de la rivalidad entre Red Bull y Mercedes durante 2021. Max se acercó al alerón trasero del Mercedes para revisarlo a fondo, lo cual estaba prohibido, y fue multado con 50.000 euros.

"Él sabía que, a pesar de ello, no recibiría una penalización que perjudicara su lucha en pista. Aunque no lo comentamos abiertamente antes, estoy seguro de que lo habían discutido internamente. Mercedes tuvo que modificar el alerón, lo que les impidió utilizar esa pieza en las últimas carreras."

"El hecho de tener que ajustar ese alerón, en realidad, les jugó a favor, ya que en Brasil les costó mucho. Esto desvió la atención y generó una mayor presión mediática. Es un claro ejemplo de las intrigas que se tejían entre Red Bull y Mercedes en 2021.

"Por supuesto, hubo disputas públicas entre Toto Wolff y Christian Horner, pero también se generaban pequeños roces entre Verstappen, Hamilton e incluso Angela Cullen. Siempre había algo en juego".

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

