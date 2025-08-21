La CRÍTICA de Ferrari para Lewis Hamilton: "Suele ser extremo"
La CRÍTICA de Ferrari para Lewis Hamilton: "Suele ser extremo"
Ferrari ha lanzado una nueva crítica para Lewis Hamilton en medio de la crisis que vive el siete veces campeón del mundo.
En declaraciones a Auto, Motor und Sport, Fred Vasseur, jefe de equipo, explicó: "Hay que mantener la calma y aprovechar el hecho de que ya dio un primer paso. Lewis es muy autocrítico y suele ser extremo en sus reacciones.
"A veces es demasiado duro con el coche y otras consigo mismo. Quiere sacar lo máximo tanto de sí como de su equipo. Hay que calmarlo y explicarle que en la Q2 solo estuvo una décima por detrás del piloto que logró la pole.
"Eso no es algo de lo que avergonzarse. El mensaje que transmite después solo complica las cosas. Normalmente, sus excesos se dirigen sobre todo a la prensa. Pero cuando llega a la sala de briefing suele estar ya más calmado.
"Así es él. Para mí, no es un problema grave. Exige mucho, tanto a los demás como a sí mismo. Y eso, en definitiva, se puede aceptar", comentó.
Relacionado: Ferrari asegura que Carlos Sainz es MÁS RÁPIDO que Lewis Hamilton
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton compara su DESASTROSO debut en Ferrari con otras temporadas de F1
- 1 hour ago
Checo, Colapinto y los asientos de cara a F1 2026
- 1 hour ago
BREAKING NEWS - Decisión con el futuro de Franco Colapinto: "Se acabó para él"
- Hoy 15:23
Estas cuatro veces la FIA CAMBIÓ el reglamento gracias a Hamilton
- 2 hours ago
Hamilton envía CONTUNDENTE mensaje sobre su futuro en Ferrari
- 2 hours ago
El gran PELIGRO que viviría Checo Pérez en Cadillac
- 2 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto