Le parole che Antonelli avrebbe voluto sentire di più da Mercedes

George Russell ha parlato apertamente della situazione in Mercedes a seguito dell'addio di Lewis Hamilton, evidenziando la profonda trasformazione che il team ha subito.

Durante il periodo trascorso con la scuderia, Hamilton si era distinto come una figura fondamentale, contribuendo alla conquista di otto titoli costruttori e sei campionati piloti. Tuttavia, le modifiche al regolamento introdotte nel 2022 hanno portato a un calo delle prestazioni, facendogli sentire progressivamente a disagio, soprattutto con l'ascesa competitiva di Russell, che ha iniziato a superare il suo ritmo in pista.

Nel 2025, Hamilton ha sorpreso tutti passando alla Ferrari, segnando una svolta sia per lui che per il suo ex team. Russell ha spiegato che l'atmosfera in Mercedes, pur segnata dall'assenza dell'ex compagno, si è notevolmente rinnovata, consentendo alla scuderia di intraprendere una fase di reinvenzione. "Si sente decisamente un clima diverso, ma alla fine ciò che conta è il rendimento", ha dichiarato il pilota britannico a Motorsport.com.

"Abbiamo iniziato la stagione in maniera spettacolare, anche se recentemente abbiamo attraversato un periodo complicato. Sono convinto che presto ritroveremo il nostro livello, perché ogni cambiamento in un'organizzazione porta con sé vantaggi e svantaggi. Questo passaggio ha portato benefici sia a Lewis sia a noi, offrendoci l'opportunità di reinventarci. Talvolta è necessario rompere gli schemi per ritrovare la via del successo."

George Russell ha emergido come leader in Mercedes nel 2025

Può Mercedes tornare a lottare per il campionato?

Russell è stato, insieme a Max Verstappen e ai piloti della McLaren, uno degli unici a ottenere una vittoria in un Gran Premio nel 2025, dopo un inizio stagione eccezionale.

Attualmente, il pilota britannico non ha ancora firmato il suo nuovo contratto con Mercedes per la prossima stagione, in cui si prevede che le "Frecce d'argento" sapranno dominare le nuove regolamentazioni sui motori, proprio come accadde nel 2014, anno in cui Hamilton ebbe inizio la sua epoca di successi dominanti.

Sarà difficile per Hamilton osservare il ritorno ai vertici del suo ex team, soprattutto se la Ferrari non riuscirà a mantenere la competitività nel 2026. Le recenti difficoltà del britannico in Formula 1 hanno acceso voci riguardo a un possibile ritiro, nel caso in cui il suo veicolo del 2026 non ottenga le prestazioni attese, a seguito di una serie di interviste post-gara in Ungheria che hanno fatto emergere preoccupazioni nel panorama della competizione.

