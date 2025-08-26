La mossa di Russell che cambierebbe il futuro di Kimi Antonelli

George Russell ha lasciato un messaggio che potrebbe cambiare il futuro di Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes.

Al Gran Premio d'Ungheria, quando Craig Slater di Sky F1 gli ha chiesto se questo nuovo contratto sarebbe stato il più complicato della sua carriera, Russell è stato sincero: "Certo, sicuramente. Corro in Formula 1 da sette anni e mi sento al meglio, migliorando ogni giorno.

"Un anno fa ero più ansioso di ottenere un contratto, ma ora, dopo aver aspettato così a lungo, ho bisogno che l'accordo abbia senso sotto ogni aspetto. Non si tratta solo di un compenso economico, ma anche di credere nelle nostre prestazioni future.

"Pagherei per diventare campione del mondo, ed è la mia priorità", ha detto il pilota britannico.

Perché Kimi Antonelli viene chiamato il 'nuovo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, ha un pedigree da pilota. Suo padre, Marco, era pilota e proprietario dell'AKM Motorsport, un team che gareggia nel Campionato Italiano di F4.

La carriera di Antonelli è iniziata all'età di sette anni nel karting, dove ha subito dimostrato un talento eccezionale e due anni dopo ha vinto l'EasyKart International Grand Final.

Seguendo questa promessa iniziale, Antonelli ha affinato le sue abilità nella WSK Series e, nel 2018, ha vinto la finale 60 Mini della WSK Champions Cup e si è aggiudicato anche la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo, Antonelli ha dominato la WSK Super Master Series e l'Euro Series, arrivando addirittura quinto alla sua prima partecipazione al Campionato del Mondo FIA. Questi risultati hanno attirato l'attenzione del boss Mercedes Toto Wolff, che lo ha iscritto alla Mercedes Junior Academy.

Antonelli è poi passato alle monoposto nel 2021 e si è immerso nei campionati F4 italiano e degli Emirati Arabi Uniti. Mentre la sua stagione italiana gli è valsa piazzamenti sul podio, è stato negli Emirati Arabi Uniti che ha brillato davvero, ottenendo due vittorie e concludendo al terzo posto assoluto.

L'anno successivo, Antonelli è tornato sulla scena della F4 italiana, questa volta da protagonista. Ha dominato il campionato e si è aggiudicato il titolo con ben 13 vittorie e pole position in tutte le gare, tranne una manciata. Ha replicato questo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con nove vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno catapultato in Formula 1 al fianco di Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, tra gli altri. Ad esempio, Lewis è stato uno di quelli che lo hanno abbracciato e Anche il due volte campione del mondo spagnolo ha parlato della sua presenza.

