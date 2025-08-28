Il forte messaggio della Mercedes sul futuro di Kimi Antonelli
Mercedes ha lanciato un messaggio forte sul futuro di Andrea Kimi Antonelli, in un momento di crisi prestazionale del pilota italiano.
Il team principal Toto Wolff ha affrontato la situazione del suo pilota in un'intervista a Formula.hu: "Non credo ci siano dubbi sul suo talento. È un pilota molto giovane, ma queste vetture sono molto complesse.
"La gestione degli pneumatici è diversa e negli ultimi due o tre mesi non abbiamo dato a lui o a George una base solida su cui fare affidamento. Probabilmente è stato difficile per entrambi i piloti.
"Forse George, grazie alla sua esperienza, è riuscito a superare la situazione a volte. I suoi genitori lo sostengono e gli offrono un ambiente meraviglioso. C'è un perfetto equilibrio tra pressione ed entusiasmo.
"È un ragazzo di prima classe; non ho mai dubitato di lui. Per me, non ci sono mai stati dubbi. È il ragazzo che ha ottenuto i migliori risultati nella categoria juniores in termini di velocità e record", ha osservato.
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
