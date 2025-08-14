F1 Oggi: Forti accuse ad Hamilton dalla Ferrari; La confessione di Sainz a Tom Brady
F1 Oggi: Forti accuse ad Hamilton dalla Ferrari; La confessione di Sainz a Tom Brady
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 14 agosto 2025 in Formula 1.
Kimi Antonelli F1: Mercedes conferma il rimprovero dopo l'incidente; "Ha iniziato a essere più cauto". LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton potrebbe avere un'opportunità concreta per la stagione 2027, nel bel mezzo di una crisi con la Ferrari nell'attuale campionato. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: l'italiano si svegli; il CEO della Mercedes lancia un duro messaggio alla squadra. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha ricevuto nuove accuse severe riguardo alle sue performance in Ferrari durante questa stagione, causando tensioni inutili all’interno del team, secondo quanto dichiarato da un noto commentatore della F1. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli F1: bersaglio di un duro attacco da parte di un altro pilota; "È INGIUSTO vederlo in F1". LEGGI DI PIÙ
Carlos Sainz ha colto l'occasione per confrontarsi con uno degli sportivi più celebri al mondo, Tom Brady, per svelare alcuni dettagli sul suo approccio alle gare. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Verstappen afferma che Hamilton era spaventato; Lancia un avvertimento sul GP d'Olanda
- 1 ora fa
Kimi Antonelli Notizie F1 di oggi: Rimprovero dopo l'incidente; Messaggio del CEO; Aggredito da un altro pilota
- 1 ora fa
F1 Oggi: Forti accuse ad Hamilton dalla Ferrari; La confessione di Sainz a Tom Brady
- 2 ore fa
La scioccante confessione di Sainz a Tom Brady sulla F1
- 3 ore fa
Verstappen dice che Hamilton è un UOMO SPAVENTATO
- Ieri 20:00
Hamilton lancia un avvertimento sul GP d'Olanda
- Ieri 19:00
Molto letto
Il nuovo fallimento e la delusione di Hamilton con la Ferrari
- 26 luglio
F1 Ferrari Oggi: La MISSIONE di Vasseur; Hamilton presenta la sua candidatura per il titolo
- 31 luglio
L'enorme offesa della Ferrari contro Sainz che lo ha portato a unirsi alla Williams
- 13 agosto
F1 Oggi: Hamilton tradisce la Ferrari?; Il futuro di Antonelli è in pericolo
- 13 agosto
Kimi Antonelli Oggi: E le ultime novità sulla griglia di partenza della F1 del 2026; nell'incertezza per il brutale licenziamento in Aston Martin
- 11 agosto
F1 Ferrari Oggi: Hamilton ha chiesto di lasciare; L'enorme offesa contro Sainz
- 13 agosto