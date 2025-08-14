close global

Lewis Hamilton looks over at Tom Brady and Ryan Reynolds in a graphic composite

F1 Oggi: Forti accuse ad Hamilton dalla Ferrari; La confessione di Sainz a Tom Brady

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 14 agosto 2025 in Formula 1.

Kimi Antonelli F1: Mercedes conferma il rimprovero dopo l'incidente; "Ha iniziato a essere più cauto". LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton potrebbe avere un'opportunità concreta per la stagione 2027, nel bel mezzo di una crisi con la Ferrari nell'attuale campionato. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: l'italiano si svegli; il CEO della Mercedes lancia un duro messaggio alla squadra. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha ricevuto nuove accuse severe riguardo alle sue performance in Ferrari durante questa stagione, causando tensioni inutili all’interno del team, secondo quanto dichiarato da un noto commentatore della F1. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: bersaglio di un duro attacco da parte di un altro pilota; "È INGIUSTO vederlo in F1". LEGGI DI PIÙ

Carlos Sainz ha colto l'occasione per confrontarsi con uno degli sportivi più celebri al mondo, Tom Brady, per svelare alcuni dettagli sul suo approccio alle gare. LEGGI DI PIÙ

