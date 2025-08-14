Kimi Antonelli, bersaglio del duro attacco di un altro pilota: "È INGIUSTO vederlo in F1"
Kimi Antonelli, bersaglio del duro attacco di un altro pilota: "È INGIUSTO vederlo in F1"
Andrea Kimi Antonelli è stato oggetto di un feroce attacco da parte di un altro giovane pilota, anch'egli in lizza per il titolo di Formula 1.
Il pilota di F2 Theo Pourchaire ha parlato a Motorsport dei suoi rivali che sono già arrivati nella massima categoria: "Dall'esterno, certo, se sei nella mia posizione, sembra ingiusto.
"Proprio come penso che sia ingiusto nei confronti di Drugovich, ad esempio, che ha vinto il titolo, e... sai com'è. È il mondo della F1. Spero davvero di avere la mia occasione un giorno.
"Sono disposto a dare il massimo. Sono appassionato di questo sport. Sono pronto a dare il massimo. Non chiedo nulla. Chiedo solo un posto e un volante, la mia possibilità di guidare un'auto", ha detto.
Correlato: Kimi Antonelli deve svegliarsi: il CEO della Mercedes lancia un duro messaggio alla squadra
Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha visto una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.
Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico che ne è uscito vittorioso e ha inseguito il leader del campionato. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha fatto un netto miglioramento, essendo riuscito a tornare a punti dopo diverse gare.
I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso autore della sua miglior gara stagionale, ma Carlos Sainz ha chiuso lontano dalla zona punti. Ciò che ha significato la gara della Ferrari, con Lewis Hamilton molto indietro rispetto a Charles Leclerc, il che è normale a questo punto della stagione.
- 1. Oscar Piastri 284 punti
- 2. Lando Norris 275 punti
- 3. Max Verstappen 187 punti
- 4. George Russell 172 punti
- 5. Charles Leclerc 151 punti
- 6. Lewis Hamilton 109 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 punti
- 8. Alexander Albon 54 punti
- 9. Nico Hülkenberg 37 punti
- 10. Esteban Ocon 27 punti
- 11. Fernando Alonso 26 punti
- 12. Lance Stroll 26 punti
- 13. Isack Hadjar 22 punti
- 14. Pierre Gasly 20 punti
- 15. Liam Lawson 20 punti
- 16. Carlos Sainz 16 punti
- 17. Gabriel Bortoleto 14 punti
- 18. Yuki Tsunoda 10 punti
- 19. Oliver Bearman 8 punti
- 20. Franco Colapinto 0 punti
