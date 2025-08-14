Kimi Antonelli deve svegliarsi: il CEO della Mercedes lancia un duro messaggio alla squadra
Kimi Antonelli deve svegliarsi: il CEO della Mercedes lancia un duro messaggio alla squadra
I piloti della Mercedes, e in particolare Andrea Kimi Antonelli, devono dare risultati migliori con urgenza, a seguito dei recenti ammonimenti provenienti dai vertici del gruppo.
Ola Kallenius, amministratore delegato del Gruppo Mercedes-Benz, ha commentato sulle prestazioni delle ultime settimane: "Abbiamo bisogno di una dose di realtà. Altrimenti ci schianteremo contro un muro", ha spiegato.
Il dirigente ha inoltre ribadito l’importanza di un approccio equilibrato nella transizione verso motori più ecologici in F1. "Certo, dobbiamo ridurre le emissioni di carbonio, ma questa trasformazione deve avvenire in maniera tecnologicamente neutra, senza dimenticare le esigenze economiche", ha aggiunto.
Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP d'Ungheria?
Il Gran Premio d'Ungheria ha fornito un'ulteriore prova del dominio della McLaren in questa stagione, ma rimangono alcune sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita dell'Aston Martin.
Non c'era margine di manovra sul circuito dell'Hungaroring per nessuno dei piloti, poiché le condizioni meteorologiche hanno costretto all'ingresso di quattro safety car, con conseguenti cinque ritiri in gara.
La Mercedes è riuscita a rimanere in gara, mentre Russell e Antonelli hanno approfittato della scivolata dei piloti Red Bull all'Hungaroring. Un'altra delusione è stata il fatto che la Williams non sia riuscita a conquistare punti con nessuno dei suoi due piloti, Carlos Sainz e Alex Albon.
- 1. McLaren 559 punti
- 2. Ferrari 260 punti
- 3. Mercedes 236 punti
- 4. Red Bull Racing 194 punti
- 5. Williams 70 punti
- 6. Aston Martin 52 punti
- 6. Kick Sauber 51 punti
- 7. Racing Bulls 45 punti
- 9. Haas 35 punti
- 10. Alpine 20 punti
