Lewis Hamilton ha ricevuto nuove accuse severe riguardo alle sue performance in Ferrari durante questa stagione, causando tensioni inutili all’interno del team, secondo quanto dichiarato da un noto commentatore della F1.

L'ex pilota Williams, Ralf Schumacher, ha spiegato a Bild che l’atteggiamento di Hamilton, sia dentro che fuori pista, sta compromettendo il suo percorso: “Avevo già segnalato che questa situazione poteva degenerare.

"Ad oggi assisto a vere e proprie performance teatrali: critica apertamente il team, si lascia andare a rimproveri interni e addirittura sembra contraddirsi con la vettura. Queste dinamiche non portano vantaggi né a lui né alla squadra.

"L'auto è stata tarata per [Charles] Leclerc, non per Hamilton; forse ormai è troppo avanti per adattarsi o semplicemente non riesce a tenere il ritmo. Credo che la scelta di puntare su Leclerc sia stata presa tempo fa, anche se non immagino che Hamilton abbandonerà il team durante la stagione”, ha commentato Schumacher.

Correlato: Il FUTURO di Lewis Hamilton è DECISO: "C'è un'opzione per il 2027"

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!