La scioccante confessione di Sainz a Tom Brady sulla F1

Carlos Sainz ha colto l'occasione per confrontarsi con uno degli sportivi più celebri al mondo, Tom Brady, per svelare alcuni dettagli sul suo approccio alle gare.

Durante una sessione di golf che ha visto riuniti il leggendario quarterback della NFL e l’attuale pilota della Williams, i due hanno scambiato consigli e riflessioni sul mondo dello sport. Brady ha chiesto a Carlos sul suo canale Youtube.

"In F1, quando senti che manca solo un giro e vedi la bandiera bianca, ed sei testa a testa con un avversario, quale sensazione provi?".

Il pilota spagnolo ha risposto: "Cerco sempre di imparare dalle esperienze migliori: dai weekend di successo, dai giri veloci, dalle partenze brillanti e dai sorpassi efficaci. Ricordo come mi sono sentito per poter ritrovare quello stato vincente; a seconda della preparazione e della pressione, mi sento più tranquillo o più nervoso, ma l’obiettivo resta sempre riprodurre quella sensazione che in passato mi ha dato risultati positivi."

Per quanti anni ha firmato Carlos Sainz con la Williams?

Lunedì è stato ufficialmente annunciato che Sainz continuerà la sua carriera in Formula 1 con la Williams.

Per lungo periodo, Audi sembrava dominare la scena, ma il pilota non ha ritenuto vantaggioso quella opzione. Red Bull, Mercedes e persino Alpine ha elogiato i successi di Sainz, ma alla fine la proposta britannica ha prevalso, scelta su cui Sainz ha riflettuto a lungo.

In un comunicato stampa, il team ha rivelato i dettagli del contratto: con una decennale esperienza alle spalle, Sainz passerà dalla Scuderia Ferrari a un contratto di due anni con possibilità di proroga. Il pilota gareggerà al fianco di Alex Albon per Williams Racing nel 2025, in una nuova era regolatoria, puntando insieme a lui a riportare il team verso la vetta della griglia, e manterrà il numero 55.

