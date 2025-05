F1 Ferrari Oggi: L'incredibile sintonia di Hamilton; Leclerc sottolinea il grande problema dopo il GP di Imola

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 19° maggio 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ha regalato una giornata all’insegna della supremazia di Max Verstappen, che ha preso subito il comando fin dalla prima curva e non ha mai lasciato spazio agli avversari. ::: LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Emilia-Romagna ha confermato l'indiscusso dominio della McLaren in Formula 1, ma ha anche mostrato spunti interessanti per quanto riguarda la classifica dei costruttori, con segnali positivi da parte di Red Bull e Ferrari. ::: LEGGI DI PIÙ

Ferrari sembra aver preso una partenza in ritardo nella corsa al titolo mondiale piloti, come sottolineato dal team principal Fred Vasseur. Il dirigente evidenzia che la lotta per il titolo è tutt'altro che decisa e che il quadro della stagione potrebbe evolversi notevolmente con l’avanzare delle gare. ::: LEGGI DI PIÙ

Un Lewis Hamilton rinnovato ha concesso un'intervista vibrante alla stampa italiana dopo il Gran Premio di Imola, la sua prima gara in Ferrari davanti al caloroso pubblico della Scuderia. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione al Gran Premio di Imola, una prestazione che gli ha donato grandi soddisfazioni e fatto rivivere le sue epoche migliori. ::: LEGGI DI PIÙ

