L'incredibile sintonia di Hamilton con la Ferrari a Imola

Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione al Gran Premio di Imola, una prestazione che gli ha donato grandi soddisfazioni e fatto rivivere le sue epoche migliori.

In quella che è stata la sua prima gara sui "terreni di casa" all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, pilotando per la Scuderia, il britannico ha finalmente potuto sperimentare cosa significhi correre per la Ferrari sul proprio territorio. Un risultato tra i migliori della stagione gli ha consentito di rivolgersi agli appassionati con parole colme di emozione:

"Non ricordo l’ultima volta in cui ho vissuto una gara in cui si è fatto davvero progresso. Sicuramente ce n'è stata una l'anno scorso, ma questa è diversa, ovviamente perché la vettura è rossa. Non l’avevo mai fatto prima: quella connessione, quella sinergia con l’auto e il fatto di aver migliorato la mia performance oggi sono state una sensazione fantastica."

Per quanti anni Hamilton ha firmato con la Ferrari?

Secondo il noto giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con opzioni per arrivare fino al 2026."

L’immagine di Lewis vestito di rosso, a lungo ritenuta solo un sogno irraggiungibile, si trasforma ora in realtà storica, dato che un pilota di così alto calibro non era mai stato in Ferrari fino ad ora. Ricordando come Michael Schumacher avesse già vinto due campionati al suo arrivo, Turrini sottolinea l’entità di questo passo:

"Stiamo assistendo a qualcosa di straordinario. Come afferma Mogol, se funzionerà o meno, lo scopriremo vivendo." Nell’annuncio ufficiale, la Scuderia Ferrari ha precisato che si tratta di un contratto pluriennale: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto di diversi anni." Inoltre, l’accordo risulta estremamente vantaggioso per il pilota britannico, garantendogli un posto tra i corridori più premiati economicamente della griglia.

