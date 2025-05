ULTIMA ORA: La Ferrari conferma che Leclerc non arriverà a Imola

Ferrari ha aggiornato oggi lo stato di salute del suo asso, Charles Leclerc, in vista del Gran Premio dell'Emilia Romagna che si disputerà questo weekend.

Il monégasque aveva in programma di presentarsi al circuito per adempiere agli impegni mediatici e ultimare la preparazione per la prossima gara a Imola. Tuttavia, il team ha diffuso un comunicato in cui si annuncia che il pilota 27enne si asterrà da oggi a causa di un malessere.

"Charles non si sente bene e oggi non sarà in pista. Riposerà e si concentrerà sulla ripresa, con la speranza di tornare domani in macchina", si legge nel comunicato.

Leclerc è iniziato la stagione con l’obiettivo ambizioso di lottare per il titolo mondiale, ma finora la situazione non è andata come previsto. Attualmente occupa il quinto posto in classifica, distanziato di 78 punti dal leader Oscar Piastri, dopo solo sei gare disputate.

La stagione si prospetta quindi piena di sfide per il pilota monegasco, che dovrà rimettersi in forma al più presto per essere competitivo nei prossimi appuntamenti.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Miami?

Il Gran Premio di Miami ha consegnato una gara dominata dalla McLaren in cui Oscar Piastri ha preso il comando del campionato tra i piloti della sua stessa squadra.

Lando Norris ha perso ancora terreno nella classifica del Campionato Piloti di F1 dopo aver ottenuto il secondo posto a Miami e visto il suo compagno di squadra vincere per la terza volta consecutiva e la quinta della stagione.

Antonelli, il miglior rookie con ampio margine, è riuscito anche stavolta a mantenere in media la sua sesta posizione, restando nella zona punti.

I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto, con Alonso fuori dai punti e Carlos Sainz che ha marcato punti, ma è stato nuovamente superato da Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni sono contrastanti: continua a faticare molto e non è minimamente vicino a Leclerc nella classifica.

